Drama unui român dependent de jocuri de noroc. Câți bani a pierdut în timp ce iubita sa făcea duș: ”Am dat vina pe ea!”

Răzvan Rednic (39 de ani), un român care a muncit mult timp ca șofer de TIR în străinătate, și-a relatat experiența nefericită legată de dependența de jocuri de noroc și pariuri sportive.

Într-o mărturisire mai lungă pentru site-ul specializat Playresponsibly, Răzvan Rednic a oferit detalii traumatizante, subliniind că își pune speranța în legea autoexcluderii din săli de pariuri și din cazinouri.

În 2013, Răzvan a plecat la muncă în Anglia, unde a intrat într-o relație cu o femeie poloneză.

„Acolo, o perioadă m-am lăsat. Am cunoscut o fată, poloneză, m-am mutat cu ea. Dar am început iar să joc, să mint, să o distrug și pe ea. Nu știa nici ea să mă vindece. Mi se părea că ceea ce face ea față de mine e șantaj emoțional, că vrea să mă ducă la un psiholog.

S-a dus Karolina să facă un duș, până a venit, am pierdut 12.000 de lire. Am dat vina pe ea, că de ce s-a dus la duș!”, a povestit Răzvan.

„Am jucat și la pariuri online. Pe game-uri, la tenis, masculin. Mă crezi că am jucat și a fost break, break, break, break? Era 1.18 cota pentru serviciu câștigat, am pus 1.000 de lire. Apoi, am băgat 9.000, să-i recuperez, iarăși break și atunci. S-a dus numai în break-uri!”, a mai spus românul.

Ads