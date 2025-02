El e românul care s-a duelat cu Max Verstappen pe simulator: ”Cred că de aceea e așa de bun”

Andrei Dună, campion național de RallyCross, Slalom Paralel și pilot de Formula 4, l-a avut coleg, într-un joc pe simulator, pe campionul mondial de la Formula 1. Tânărul, bursier la un liceu cu profil matematică - informatică, împlinește 18 ani în martie și a primit în avans cadoul de ziua lui o motocicletă Honda.

Andrei Dună se pregătește de cel de-al treilea sezon de Formula 4. La fel ca în 2024, anul acesta, tânărul pilot va concura în Italia, pe cele mai tari circuite de Formula 1. Vrea să fie la start în toate cele 7 etape.

„Imola este un circuit din 1950...E ca și cum ai simți fiecare mașină, fiecare pilot care a concurat, Schumacher...Senna și-a pierdut viața acolo” - Andrei Dună, pilot de Formula 4.

Până în luna mai, când va începe competiția în Italia, Andrei se antrenează și participă în competiții pe simulator de la el din cameră. Așa s-a duelat cu pilotul campion mondial de F1, Max Verstappen.

„Este frumos să te mândrești că ai concurat cu Verstappen chiar și pe simulator! Sper că într-o bună zi și pe un circuit adevărat. Este printre singurii piloți de Formula 1 care chiar pune baza în simulator. Cred că de aceea e așa de bun și a ajuns la un nivel așa de înalt”, a declarat Andrei Dună.

Cel mai mare vis al lui Andrei este să devină pilot de Formula 1. “E mai mult decât un vis, ar fi o împlinire. Doar la asta mă gândesc, doar pentru asta trăiesc. Pilotul meu preferat acum e Fernando Alonso, mereu l-am admirat pentru vârsta sa, are 22 de ani de Formula 1 și, dacă ar avea o mașină competitivă, sunt sigur că ar ieși campion mondial”, a mai spus tânărul.

Ads

De curând, pilotul a primit în avans și cadoul pentru ziua lui, o motocicletă Honda. E pasionat de motoare. Cel care l-a dus pentru prima dată într-un poligon să conducă o motocicletă a fost tatăl său.

„De acolo mi-am dat seama că îmi plac destul de mult. E o senzație frumoasă, mai ales că se leagă un pic și cu adrenalina pe care ți-o provoacă cursele”, a mai spus el.

La 18 ani, tânărul știe și care va fi primul permis de conducere pentru care va da examen.

„Da așa m-am gândit, să îmi iau de motocicletă pur și simplu pentru că începe și vara. Ziua mea este în primăvară, cu mașina pe stradă nu mă simt așa de bine ca pe circuit”, a declarat pilotul de Formula 4.

În competițiile de Formula 4 din Franța și Italia, tânărul pilot a avut parte de experiențe de neuitat. Acolo, el și-a făcut prieteni din toată lumea.

„Cel puțin în Italia te întâlnești cu piloți din toate țările: Japonia, America, din țări din Asia, trăiești experiențe extraordinare”, a mai spus Andrei.

Andrei rememorează și câteva momente care i-au rămas în suflet.

Ads

„Cel care rămâne cu mine mereu e cel de la Spa, din Belgia, când am obținut și primele mele puncte. Eram pe locul 18 și am terminat pe 9. Nu mă așteptam, era ultima cursă, mă gândeam că o s-o termin și plec acasă. Am avut noroc, multe depășiri și câteva incidente în față care mi-au permis să câștig poziții”, a spus tânărul.

La următoarea etapă din Franța, cea de după Spa, Andrei putea să termine pe podium.

„M-a lăsat mașina fix în ultimul tur, am fost nu neapărat trist, eu eram extrem de fericit că puteam să termin pe podium și cu asta am rămas în minte”, a adăugat tânărul.

Andrei Dună este elev în clasa a XII-a la Liceul C.N. Alexandru Odobescu, din Pitești, profil matematică-informatică și bursier.

„Am început și meditațiile pentru examenul de Bacalaureat, îmi place să învăț. Nu mi se pare un efort mare, dacă știu cum să îmi împart timpul atât pentru școală, cât și pentru pasiunea mea. Nu ies foarte mult, atunci când am timp liber, prefer să stau pe simulator”, a mai spus Andrei Dună.

În România, Andrei este campion național de RallyCross și Slalom Paralel, iar anul acesta va fi prezent pentru al doilea sezon în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Ads