Cum a ajuns un român din Franța să dea examenul pentru permis de 20 de ori și să câștige zeci de mii de euro

Autor: Maria Popa
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 12:23
1420 citiri
Cum a ajuns un român din Franța să dea examenul pentru permis de 20 de ori și să câștige zeci de mii de euro
Șofer Foto: Pexels

Un cetățean român de 23 de ani a obținut o mică avere în Franța, unde a dat examenul auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată.

Românul a pus la cale o schemă prin care el și managera unei școli de șoferi au obținut zeci de mii de euro.

Cum procedau

La majoritatea examenelor auto tinerii trăiesc tensiune și stres, dar la această școală de șoferi mulți dintre „elevi” nici nu mergeau să dea examenul. În locul lor mergea românul de 23 de ani, care susținea proba practică, cu acte false furnizate de directoarea instituției, potrivit actu.fr.

Schema a fost descoperită abia în august, după o anchetă a brigăzii financiare a poliției judiciare din Grenoble, a anunțat Direcția Interdepartamentală a Poliției Naționale (DIPN) într-un comunicat.

În timpul unei percheziții la școala de șoferi, românul a dat o carte de identitate falsă. El avea în buzunar mai multe acte cu aceeași fotografie, dar cu nume diferite. După această descoperire a fost conturată adevărata dimensiune a escrocheriei, mai exact 20 de persoane au fost înscrise la examen sub nume fictive.

Directoarea obținea sume importante de bani, iar românul le asigura succesul la proba practică. După ce a ajuns în custodia poliției, managera a recunoscut că a „înregistrat aproximativ douăzeci de cetățeni români sub un nume fals pentru examenul practic de conducere în schimbul unor sume de bani”. Ar fi vorba de câteva zeci de mii de euro.

Cei doi vor ajunge în fața instanței în luna ianuarie 2026. Ei sunt acuzați de escrocherie și fraudă la examenul pentru obținerea permisului auto.

Cum sancționează Franța astfel de fraude

Frauda la examenul auto, care include și copiatul folosind dispozitive electronice ori alte mijloace ilegale, constituie o infracțiune penală.

Indivizii care comit astfel de fraude riscă sancțiuni penale care pot merge până la amendă și/sau pedeapsă cu închisoare, în funcție de cât de gravă este fapta.

Se pot aplica și sancțiuni administrative, precum anularea permisului de conducere obținut prin fraudă, dar și interdicții temporare sau chiar permanente de conducere.

De asemenea, legislația franceză prevede și pedepse pentru persoanele care facilitează sau organizează frauda (cum ar fi instructori auto sau complici).

Amenda ajunge la sume considerabile, iar perioada de detenție variază, între câteva luni și câțiva ani, în funcție de implicare și împrejurări.

Tot legea franceză sancționează aspru falsificarea documentelor sau actelor legate de permisul auto, cu pedepse ce includ amenzi și închisoarea de până la cinci ani, în funcție de natura și complexitatea fraudei.

Rețea de permise false descoperită în România

Și în România, la începutul anului, procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat o amplă operațiune în Capitală și alte 12 județe, cu privire la 5 grupuri infracționale specializate în falsificarea documentelor, toate din Argeș, care vindeau permise auto false.

Persoanele implicate ofereau contra cost permise de conducere și acte de identitate false atât cetățenilor români, cât și celor străini.

David Popovici, dialog cu unul dintre cei mai bogați români, la Las Vegas. Promisiunea campionului: ”În curând!” VIDEO
David Popovici, dialog cu unul dintre cei mai bogați români, la Las Vegas. Promisiunea campionului: ”În curând!” VIDEO
Aflat în vacanță la Las Vegas, David Popovici (21 de ani) a fost invitatul unuia dintre cei mai bogați români, Daniel Dines (53 de ani), co-fondatorul UiPath, la UiPath FUSION 2025....
Românul care a învins-o pe U Craiova în Conference League: ”Îmi pare rău, dar sunt fericit. Cred că i-am dominat un pic...”
Românul care a învins-o pe U Craiova în Conference League: ”Îmi pare rău, dar sunt fericit. Cred că i-am dominat un pic...”
Jucătorul român al echipei poloneze de fotbal Rakow Czestochowa, Bogdan Racovițan, a afirmat, joi seara, după meciul cu Universitatea Craiova, câștigat cu 2-0 în debutul Conference League,...
#roman, #Escrocherie, #permise auto, #permise auto false, #Franta, #frauda, #examen permis conducere , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump si-a anuntat planurile, dar a primit rapid o replica taioasa si totul este "in aer"
Digi24.ro
"Voi schimba monarhia cand voi ajunge rege". Declaratiile emotionante facute de Printul William
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fenomen uimitor pe Marea Neagră. O trombă marină a fost observată într-un oraș bulgăresc FOTO
  2. Schimbare spectaculoasă pentru zonele înalte ale Munților Carpați în ultimii 40 de ani. Ce arată imaginile din satelit
  3. Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
  4. Premieră: Noul arhiepiscop al Bisericii Anglicane e o femeie. Ce a propus pentru cuplurile LGBT+
  5. Directorul unui muzeu american, constrâns să demisioneze, după ce l-a înfuriat pe Donald Trump. Ce nu i-a permis acesta președintelui SUA
  6. BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
  7. Livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei este puțin probabilă. Câte astfel de arme se fabrică anual în SUA
  8. Mișcare îndrăzneață a bulgarilor: vecinii noștri se mișcă și cumpără de la ruși benzinăriile Gazprom de la ei din țară
  9. Mii de intervenții la nivel național ca urmare a condițiilor meteo. Sute de copaci căzuți și mașini avariate FOTO VIDEO
  10. Cu sau fără Transnistria în Uniunea Europeană? Soluția unui diplomat român