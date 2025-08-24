Un român din Germania a încercat să-și omoare toată familia. A supraviețuit doar fetița de 2 ani, care este în stare gravă

Mașină de poliție - Foto: Pixabay

Un român de 37 de ani, stabilit în Germania, a încercat să-și omoare întreaga familie, iar singura persoană care a supraviețuit a fost o fetiță în vârstă de aproape doi ani, care este și ea grav rănită.

Această crimă îngrozitoare s-a produs în landul Baden-Württemberg, relatează ziarul Bild.

Autorul crimelor este indicat de presa germană sub numele Alexandru V. El a ucis-o pe logodnica lui, în vârstă de 34 de ani, precum și pe fiul lor, în vârstă de 3 luni.

Lanțul de crime s-a produs în ziua de 10 august 2025. Alexandru a avut o ceartă cu logodnica lui, apoi a înjunghiat-o. Ulterior, bărbatul și-a luat ambii copii în mașină și a provocat intenționat un accident rutier, intrând pe contrasens.

Ciocnirea a dus la moartea lui Alexandru, precum și a fiului său, Aaron.

În mod miraculos, fetița Hannah, în vârstă de aproape 2 ani, a supraviețuit accidentului, însă a fost grav rănită.

Anchetatorii din Germania ar urma să închidă în curând dosarul acestei tragedii, întrucât criminalul a decedat și nu mai poate fi trimis în judecată. Anchetatorii merg pe ipoteza că Alexandru ar fi avut probleme psihice. Un purtător de cuvânt al poliției germane a precizat că familia nu era cunoscută ca având conflicte, nici vecinii și nici autoritățile neștiind că există probleme între părinți sau că aceștia ar fi persoane violente.

După accident, fetița grav rănită, Hannah, a fost plasată de medici în comă indusă. O primă încercare de trezire, la cinci zile după accident, a fost întreruptă. După alte 72 de ore, medicii au reușit s-o readucă la viață, iar acum copila poate să comunice cu bunica nu doar prin atingeri, ci și prin cuvinte.

Andrea, o prietenă a familiei, a relatat că acum „există o scânteie de speranță în întuneric. Deși cea mică încă dormea, medicii au putut observa emoții puternice de îndată ce Hannah a auzit vocea bunicii și i-a simțit mângâierile”.

Bunica se va ocupa pe viitor de îngrijirea fetiței.

