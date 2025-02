Cum a reușit un român să-și construiască o casă fără credit bancar

Mulți români visează să aibă o casă a lor, iar unele dintre cele mai populare soluții sunt împrumuturile bancare, care ajută la finanțarea acestui proiect. Totuși, există și persoane care aleg să meargă pe un alt drum, unul bazat pe economii și sacrificii, fără a apela la împrumuturi. O astfel de poveste de succes a fost împărtășită de un bărbat din România, care a reușit să-și construiască locuința visată fără a face niciun credit bancar. Povestea sa a stârnit discuții în mediul online, având atât susținători, cât și critici.

Decizia de a trăi fără datorii

Bărbatul, alături de soția sa, a reușit să adune suficienți bani pentru a-și construi o casă de 200 de metri pătrați, situată în comuna natală. Însă, drumul spre acest obiectiv nu a fost deloc ușor.

După ce a avut o experiență neplăcută cu un credit pentru achiziționarea unei mașini, el a decis că nu va mai apela niciodată la împrumuturi.

„Am avut un credit la o mașină și a fost un chin să scap de el. De atunci, nu mai sunt adeptul creditelor”, a declarat el.

Decizia bărbatului a fost influențată și de experiența părinților săi, care au trăit mulți ani cu datorii. Astfel, el a ales să construiască o casă doar pe baza economiilor proprii, fără a recurge la niciun fel de credit bancar.

Sacrificiile necesare pentru realizarea visului

Cum a reușit acest bărbat și soția sa să pună deoparte sumele necesare pentru a construi casa dorită? Răspunsul stă într-un stil de viață bazat pe economii și pe gestionarea atentă a resurselor. „Vacanțele în afaceri au lipsit, iar ieșirile la restaurante au fost rare. Am gătit acasă și am mâncat din acea mâncare până am terminat-o. Am cumpărat doar strictul necesar.", a spus el, explicând că fiecare cheltuială a fost atent monitorizată.

Venitul lunar al celor doi soți ajungea la aproximativ 10.000 – 12.000 de lei, iar între 7.000 și 8.000 de lei reușeau să economisească lunar. În perioadele în care soția avea venituri suplimentare, suma economisită creștea până la 10.000 de lei. Aceste economii, alături de sprijinul părinților, au fost suficiente pentru a construi casa, în ciuda dificultăților și a sacrificiilor făcute pe parcurs.

Deși povestea bărbatului a fost admirată de mulți, au existat și oameni care l-au criticat.

Unii comentatori au menționat că nu toți românii beneficiază de sprijinul părinților, fie că vorbim de terenuri sau de ajutor financiar. Însă, bărbatul nu neagă acest aspect și recunoaște că, fără ajutorul părinților săi, nu ar fi reușit să construiască locuința visată.

„Cu multă muncă și sacrificii, se poate. Asta a fost și este calea noastră și nu regretăm o clipă", a conchis el.

Bărbatul și soția sa speră să inspire și pe alții să facă alegeri financiare mai înțelepte, bazate pe economii și sacrificii, în loc să se încarce cu datorii pe termen lung, potrivit unei postări pe Reditt.

