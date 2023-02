Românul care a pierdut banii economisiți, păstrați într-un plic, în buzunar: "I-am luat cu mine de frica hoților. Ofer recompensă 30% din sumă"

Un cetățean român din Italia a ieșit la plimbare cu 1.600 de euro în buzunar, bani pe care îi avea în casă și pe care i-a luat cu el de teama hoților, dar i-a pierdut.

Acesta a lansat un apel pe Facebook: „Ofer recompensă 30% din suma respectivă celui care i-a găsit și îi va returna.”

Duminică după-amiază, 12 februarie, românul originar din Maramureș a ieșit din locuința sa cu căștile puse în urechi și cu un plic în care avea cei 1.600 de euro, bani economisiți pentru chirie și alte cheltuieli, scrie rotalianul.com.

A parcurs câțiva kilometri și nu și-a dat seama că între timp pierduse plicul cu economii. Disperat, a scris o postare pe grupul de Facebook „Te si da Riese Pio X se…”:

„Bună dimineața, am vrut să întreb dacă cineva a găsit o sumă mare de bani pe drumul de la Riese la Poggiana. Dacă nu vă schimbă viața, aș vrea să mi-i înapoiați, bineînțeles, veți fi răsplătiți! Mulțumesc! O zi bună tuturor! Probabil că banii mi-au căzut din buzunar când am scos bricheta. Când mi-am dat seama de asta, m-am întors imediat, dar nu am găsit nimic. Până la urmă, se plimbau și alți oameni: oricine ar fi putut lua plicul”, a scris conaționalul nostru.

„Nu am avut încredere să-i las în casă, de teama hoților care intră prin locuințe”, a explicat bărbatul român.

După două zile de la postarea inițială, românul a revenit cu un comentariu în care își exprima bucuria și mulțumea unei persoane:

„Bună dimineața tuturor! Am vrut să vă spun că oamenii buni există și astăzi am întâlnit un om bun care mi-a găsit banii și mi i-a dat înapoi, este un domn din Riese Pio X. Aș dori să-i mulțumesc din nou pentru gestul pe care l-a făcut și pentru exemplul pozitiv pe care ni l-a dat tuturor! Oamenii buni există, credeți! O zi bună tuturor!”

