Român întors în țară după 10 ani în Germania: ”Nu știu ce-a fost în capul meu. Ăștia fără loc eu nu știu cum se descurcă...”

un român care a plecat în Germania după ce și-a finalizat studiile a decis să se întoarcă după 10 ani, însă a fost extrem de dezamăgit.

Conform Stiridecluj.ro, este vorba despre un tânăr care susține că orașul Cluj-Napoca nu s-a schimbat în bine deloc, unele aspecte fiind și mai rele decât acum un deceniu.

”Bună tuturor,

M-am născut și am crescut la Cluj, iar după facultate am plecat în Germania, mai exact la Berlin, unde am locuit 5 ani iar mai apoi încă 5 în Hamburg.

Am revenit în Cluj de aproximativ 4 luni și nu mă pot adapta aici. Mi se pare nebunie curată cât a devenit de aglomerat, nu mai este Clujul pe care-l știam.

Ce nu înțeleg eu e cum de se complace lumea cu asta, calitatea vieții mi se pare absolut execrabilă față de cum e lăudat orașul prin presă.

În Germania, dacă evitați zonele turistice unde e normal să fie aglomerat, era absolut ok, nu era bătaie în Lidl la case și nici nu stăteai o oră în trafic sau te băteai pe loc de parcare oriunde mergeai. Noroc că eu stau în apartamentul părinților (ei s-au mutat la tară) și am loc de parcare, dar ăștia fără loc eu nu știu cum se descurcă.

Am crezut că țara asta s-a mai dezvoltat (din mai multe puncte de vedere) dar pare fix aceeași țară mohorâtă, cu aceiași oameni închiși la minte, doar că puțin mai "machiată". Noroc cu fondurile UE că s-au mai reabilitat străzile.

Iar că tot veni vorba de oameni, mi se pare ca sunt mult mai agresivi în comunicare și te judecă foarte ușor, doar din aparențe. Chiar mă întristează că după 10 ani nu s-a îmbunătățit măcar mentalitatea.

Nu știu ce a fost în capul meu să mă întorc... acum încerc să îmi caut din nou job în Germania.”, a scris tânărul pe o rețea de socializare, potrivit sursei citate.