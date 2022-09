Povestea românului care a plecat în Italia să lucreze în construcții și a ajuns să trăiască pe străzi

O româncă originară din Cagliari care se afla în vacanță cu fiicele ei la Roma, a rămas impresionată de dragostea unui român fără adăpost pentru câinele său, de care nu vrea să se despartă.

Femeia a lansat un apel pe rețelele de socializare pentru a-l ajuta pe român să-și găsească un loc de muncă.

„L-am cunoscut pe Marius în urmă cu câteva zile. Ședea pe jos, aproape de Fontana di Trevi, iar lângă el se afla Cappuccino. A fost tocmai câinele cel care a atras atenția mea și a fiicelor mele, s-a aruncat înspre noi pentru a se juca. Ne-au impresionat imediat”, a declarat Viviana.

Bărbatul i-a explicat că a venit în Italia pentru a lucra în construcții, dar că a fost înșelat de foștii săi angajatori, care nu l-au plătit. Rămas fără un loc de muncă, Marius a ajuns să trăiască pe străzi.

„S-a plâns și la Poliție care evident că, având în vedere că el este român, a dat dreptate angajatorilor”, a spus femeia.

În urmă cu câteva luni, românul a găsit un cățel de 9 luni aruncat la gunoi.

„Avea un picior rupt. Marius l-a dus la veterinar, care i-a propus să-l supună eutanasiei, pentru că el nu avea bani să plătească operația: 750 de euro. Marius a refuzat eutanasia. A plătit din buzunarul său, încă mai plătește, în rate, dar l-a salvat. Și acum n-are nici cel mai mic gând să renunțe la el”, a mai explicat Viviana.

Asociațiile umanitare care ajută oamenii fără adăpost au refuzat să-l cazeze pe român pentru că are animalul cu el și nu vrea să-l lase singur.

De aceea bărbatul are nevoie de un loc de muncă, pentru a putea închiria un apartament în care să-i ofere toate condițiile câinelui, scrie rotalianul.com.

Bărbatul a reușit să găsească o cameră în care să stea provizoriu, la niște români, dar pentru care plătește mai bine de 100 de euro pe săptămână.

Strânge acești bani din mila oamenilor care-l văd cu câinele pe stradă și cu greu reușește și să-i cumpere de mâncare câinelui.

„Marius nu vrea bani, vrea un loc de muncă de orice fel, și o cameră în care să se poată odihni și să-l țină pe Cappuccino în timp ce el merge la muncă”, a mai explicat Viviana.

„Nu vrea să meargă la muncă cu teama că i se poate întâmpla ceva câinelui sau că cineva i-l ia. Cere doar asta: dacă există cineva care să-l poată ajuta și care se oferă să-l ajute și să-și refacă documentele, asta i-ar schimba viața”, a mai adăugat ea.

„Marius nu are documente și are nevoie de ele pentru a lucra. Are numai copii. I-am găsit un loc de muncă, dar nu-l poate angaja. Este cineva care poate să-l ajute să facă documentele?”, a adăugat femeia.