Românul care a deschis o afacere în Vietnam

Andrei povesteşte cum, după aproape doi ani de locuit în China şi după perindări prin Asia de Sud-Est, a decis să se stabilească în Vietnam.

“Când am ajuns aici am încercat să pun pe picioare o firmă de consultanţă în imobiliare. Aceasta ajuta expaţii să-şi găsească o locuință. Şi eu am resimţit aceeaşi nevoie legată de găsirea rapidă a unui loc unde să stau când am ajuns în Vietnam. A fost o primă experienţă foarte utilă pentru a înţelege mediul de afaceri din Vietnam dar şi pentru a mă gândi la ce pot face în continuare. Cred că decizia de a deschide un bar a apărut şi în momentul când am găsit doi parteneri locali care au dorit să lucrăm împreună”, explică românul Andrei pentru DW.

Vietnamul devine din ce în ce mai mult un loc în care expaţii decid să îşi deschidă mici afaceri.

Andrei locuieşte în Vietnam de peste 4 ani şi, în timp, a pus pe picioare un club de muzică aproape de plajă.

„În zona de coastă de la Marea Chinei de Sud nu este o raritate să întâlneşti europeni, nordamericani sau australieni care au încercat sau care au reușit să pună pe picioare o afacere”, povesteşte Andrei.

„Dar nu totul este roz. Sunt numeroase provocări ce țin și aici de birocrația locală, de faptul că este întotdeauna mai bine să ai un partener local în ceea ce îți propui să faci, dar și barierele lingvistice care, în dialogul cu autoritățile, pot să devină un obstacol. Pe de altă parte, costurile de operare reduse dar și climatul prielnic și ospitalitatea locală vin în favoarea ideii de a deschide o afacere.”

Autoritățile vietnameze se laudă cu economia în creștere a țării. Cu o rată de creștere a PIB-ului de 2,58% în 2021, în ciuda faptului că a fost lovită de pandemia de Covid, economia Vietnamului depășește cele mai multe țări emergente din regiune.

Corupția rămâne însă o problemă. Sondajele arată că, în timp ce corupția la nivel mic a scăzut ușor în toată țara, corupția la nivel înalt a crescut. Indicele de percepție a corupției din 2022 stabilit de Transparency Internațional - care a măsurat 180 de țări pe o scară de la 0 („foarte corupt”) la 100 („foarte curat”) - a dat Vietnamului un scor de 42. După scor, Vietnamul s-a clasat pe locul 77 dintre cele 180 de țări monitorizate. În index, țara clasată pe primul loc este percepută a avea cel mai onest sector public.

Cu toate acestea, există din ce în ce mai mulți expaţi, printre care şi români, care işi încearcă norocul în Vietnam cu diverse afaceri. Andrei nu este un exemplu singular. Există o deschidere din ce în ce mai mare către Asia.

„Cred că Asia se conturează din ce în ce mai puternic ca un continent al oportunităţilor. Dacă oportunităţile economice din Europa sau America de Nord devin tot mai limitate, Asia pare să ofere câte ceva pentru fiecare şi pare să deschidă o plajă largă de avantaje economice”, conchide Andrei.

