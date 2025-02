Ce s-a aflat despre românul care a vandalizat biserica Vaticanului. Riscă interdicție pe viață de a intra în Roma VIDEO

Un cetățean român a vandalizat Biserica Sf. Petru din Vatican. El a distrus altarul principal și a dărâmat candelabre istorice, vechi de aproape 200 de ani.

Este vorba despre un bărbat de 40 de ani care a urcat pe Altarul Spovedaniei, a smuls candelabre de bronz vechi. El a fost reținut de poliție.

Românul ar avea dizabilități mentale.

"O persoană cu dizabilităţi mintale grave a fost luată în custodie de Jandarmeria Vaticanului şi predată autorităţilor italiene", a transmis directorul biroului de presă al Papei Francisc, potrivit observatornews.ro.

Bărbatul riscă o interdicţia de a intra pe viaţă în Roma, scrie sursa citată.

