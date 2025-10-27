O româncă a fost arestată în Italia după ce s-a îmbătat într-un bar, s-a bătut cu clienții și cu carabinierii chemați să o calmeze

O româncă a fost arestată în Italia după ce s-a îmbătat într-un bar, s-a bătut cu clienții și cu carabinierii chemați să o calmeze
Carabinierii au reținut-o pe româncă FOTO Facebook/Carabinieri

O româncă de 32 de ani a provocat un scandal de proporții într-un bar din Roma, după ce, aflată sub influența alcoolului, a devenit agresivă cu clienții și ulterior cu forțele de ordine. Intervenția carabinierilor s-a încheiat cu arestarea femeii, acuzată de rezistență față de un funcționar public și distrugere agravată.

După sosirea carabinierilor la faţa locului, situația a escaladat. Când i-a văzut, femeia a reacționat violent, împingându-i și insultându-i pe agenţii de poliţie, arată presa italiană.

Investigațiile inițiale au arătat că femeia în vârstă de 32 de ani, deja cunoscută de forțele de ordine pentru incidente similare, era evident agitată, probabil din cauza abuzului de alcool. Imobilizată de ofițeri, a fost introdusă cu forța în mașina patrulei.

Agresiunea, însă, a continuat şi în interiorul vehiculului, unde a lovit și a deteriorat luneta din dreapta spate a vehiculului.

Femeia a fost arestată și dusă la tribunal unde judecătorul a confirmat arestarea și i-a ordonat să se prezinte la secția de poliție în fiecare zi pentru a semna controlul judiciar.

