O româncă a fost arestată în Italia pentru că a drogat și jefuit un bătrân în Germania. Bărbatul a murit din cauza substanțelor administrate

O tânără româncă de 22 de ani, căutată pentru jaf agravat și crimă în Germania, a fost arestată la punctul de frontieră Fernetti, în cadrul controalelor temporare după suspendarea Acordului Schengen.

Poliția statului Trieste a arestat-o pe româncă, căutată de autoritățile germane pentru jaf agravat și crimă comisă la Berlin în aprilie 2024.

Tânăra, născută în 2003, a fost oprită la punctul de trecere Fernetti, în timp ce călătorea într-o mașină cu o plăcuță de înmatriculare franceză condusă de un compatriot. Controalele Poliției de Frontieră au dus la verificări aprofundate, cu ajutorul canalelor internaționale, care au confirmat mandatul european de arestare emis în iunie 2024 de către autoritățile judiciare germane, arată publicația ilfriuliveneziagiulia.it.

Potrivit acuzațiilor, femeia a participat, alături de alți compatrioți, la un jaf în locuința unui bărbat de 88 de ani din Berlin. După ce l-au drogat, aceștia au furat bani și bijuterii din casa bătrânului. Intoxicația s-a dovedit a fi fatală, iar bărbatul a murit la câteva zile după atac.

După procedurile de identificare, femeia a fost transferată la închisoarea din Trieste, unde a rămas la dispoziția autorității judiciare în așteptarea extrădării în Germania.

