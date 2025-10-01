Cum a furat o bandantă româncă peste 300.000 de euro de la pensionara de care trebuia să aibă grijă. „Am trăit ca într-o închisoare”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 14:19
718 citiri
Cum a furat o bandantă româncă peste 300.000 de euro de la pensionara de care trebuia să aibă grijă. „Am trăit ca într-o închisoare”
Pensionară FOTO: Pixabay

O româncă care a ajuns în fața instanței supreme din Italia a fost găsită vinovată de exploatarea unei pensionare italience, după ce a adus-o în România și i-a furat toți banii.

Curtea de Casație din Italia a confirmat sentința împotriva badantei românce.

Anca Egorov a fost acuzată de fapte grave comise asupra Giuseppinei Marcovecchio, o pensionară din provincia Asti.

Procesul a scos la iveală detalii cutremurătoare despre modul în care românca a ajuns să profite de situație și să se folosească de pensionara în vârstă de 80 de ani, potrivit rainews.it.

„Am trăit ca într-o închisoare”

Giuseppina Marcovecchio a povestit în fața instanței că a fost practic smulsă din mediul ei de viață și dusă în România, la Galați, unde a stat vreme de 8 ani sub controlul româncei.

„Era stăpână pe viața mea”, a afirmat pensionara, adăugând că nu mai avea libertatea de a lua propriile decizii și că a fost lăsată treptat și fără economiile sale.

„Opt ani din viața mea au fost furați. Am trăit ca într-o închisoare”, a adăugat femeia de 80 de ani.

Din investigații a reieșit că îngrijitoarea româncă a profitat de depresia bătrânei și că i-a golit conturile, astfel i-a furat peste 300.000 de euro. O parte din bani i-a investit într-o tutungerie din Santo Stefano Belbo, regiunea Piemont, dar afacerea a intrat imediat în faliment. Treptat, întreaga avere a italiencei s-a pierdut, fără a mai putea fi recuperată.

Acum procurorii italieni o acuză pe Anca Egorov de înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ și spălare de bani.

În primă instanță, badanta a fost condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare și este obligată să plătească 300.000 de euro despăgubiri. După apel, pedeapsa i-a fost redusă la 4 ani și 3 luni de detenție, dar acum Curtea de Casație a confirmat definitiv hotărârea.

”Nu ți-e rușine, măi porcule, să-mi zici mie 'zât'? Ce, sunt pisică?” Ședință cu scandal între doi lideri PSD și PNL
”Nu ți-e rușine, măi porcule, să-mi zici mie 'zât'? Ce, sunt pisică?” Ședință cu scandal între doi lideri PSD și PNL
O ședință a Consiliului Județean Brăila a fost suspendată din cauza unui scandal uriaș între un consilier PNL și președintele Consiliului Județean, Francisk Iulian Chiriac. Cei doi...
Ponta atacă actuala conducere a PSD: ”Cu Sorin Grindeanu, va rămâne la 10-14%”
Ponta atacă actuala conducere a PSD: ”Cu Sorin Grindeanu, va rămâne la 10-14%”
Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac la adresa actualei conduceri a PSD, susținând că, până recent, partidul din care a făcut parte a fost singurul puternic. Ponta a criticat,...
#romanca condamnata inchisoare Italia, #furt bani, #pensionara, #badanta, #romani diaspora , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, acuzata ca i-a "spart" familia lui Georgios Frangulis
ObservatorNews.ro
Atentie la capcanele online. Cum recunoastem o frauda digitala
DigiSport.ro
A plecat din Romania si a spus totul. Patronul care "cand vine suparat, fug si sobolanii"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control
  2. Cum a furat o bandantă româncă peste 300.000 de euro de la pensionara de care trebuia să aibă grijă. „Am trăit ca într-o închisoare”
  3. Proiect grandios pentru Parcul Izvor din Capitală: Clădiri gigant și instalații futuriste ”Ochii Poporului” FOTO
  4. Călugărul și îngrijitorul care au abuzat sexual doi minori la Mănăstirea Frăsinei au fost condamnați la ani grei de închisoare. Sentința este definitivă
  5. Un nou protest al studenților în Piața Victoriei. Nemulțumirile care îi scot în stradă
  6. Ce prevede planul preşedintelui Trump pentru pace în Gaza?
  7. Două tinere din România au fost sechestrate de un italian și forțate să consume droguri, sub amenințarea armei. Carabinierii au spart ușa locuinței
  8. Dronele ucrainene lasă Rusia fără rafinării de petrol. Criză fără precedent pentru „benzinăria cu arme nucleare” VIDEO
  9. Copiii cu dizabilități pot să primească e-vouchere în valoare de peste 7.900 de euro. Ce trebuie să facă părinții
  10. Criza bugetară din SUA lovește până și pagina de Facebook a Ambasadei de la București: "În lipsa fondurilor, nu va mai fi actualizată"