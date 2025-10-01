Cum a furat o bandantă româncă peste 300.000 de euro de la pensionara de care trebuia să aibă grijă. „Am trăit ca într-o închisoare”

O româncă care a ajuns în fața instanței supreme din Italia a fost găsită vinovată de exploatarea unei pensionare italience, după ce a adus-o în România și i-a furat toți banii.

Curtea de Casație din Italia a confirmat sentința împotriva badantei românce.

Anca Egorov a fost acuzată de fapte grave comise asupra Giuseppinei Marcovecchio, o pensionară din provincia Asti.

Procesul a scos la iveală detalii cutremurătoare despre modul în care românca a ajuns să profite de situație și să se folosească de pensionara în vârstă de 80 de ani, potrivit rainews.it.

„Am trăit ca într-o închisoare”

Giuseppina Marcovecchio a povestit în fața instanței că a fost practic smulsă din mediul ei de viață și dusă în România, la Galați, unde a stat vreme de 8 ani sub controlul româncei.

„Era stăpână pe viața mea”, a afirmat pensionara, adăugând că nu mai avea libertatea de a lua propriile decizii și că a fost lăsată treptat și fără economiile sale.

„Opt ani din viața mea au fost furați. Am trăit ca într-o închisoare”, a adăugat femeia de 80 de ani.

Din investigații a reieșit că îngrijitoarea româncă a profitat de depresia bătrânei și că i-a golit conturile, astfel i-a furat peste 300.000 de euro. O parte din bani i-a investit într-o tutungerie din Santo Stefano Belbo, regiunea Piemont, dar afacerea a intrat imediat în faliment. Treptat, întreaga avere a italiencei s-a pierdut, fără a mai putea fi recuperată.

Acum procurorii italieni o acuză pe Anca Egorov de înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ și spălare de bani.

În primă instanță, badanta a fost condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare și este obligată să plătească 300.000 de euro despăgubiri. După apel, pedeapsa i-a fost redusă la 4 ani și 3 luni de detenție, dar acum Curtea de Casație a confirmat definitiv hotărârea.

