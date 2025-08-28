Româncă prinsă la furt într-un magazin din Londra. Femeia a luat produse de 350.000 de euro FOTO/VIDEO

O româncă de 20 de ani a fost surprinsă pe camerele video în timp ce fură produse cosmetice în valoare de aproximativ 350.000 de euro din magazinele din Londra.

După ce a furat, de mai multe ori, produse cosmetice și parfumuri, femeia a fost condamnată la doi ani și 8 luni de închisoare, potrivit Poliției Metropolitane, care a distribuit un video în care se poate observa cum românca fură din magazin.

Femeia, pe nume Bianca Mirică, este mamă a trei copii. Ea a sustras mai multe bunuri de la principalul retailer de produse de sănătate și frumusețe din Marea Britanie.

Femeia face parte dintr-o bandă de crimă organizată, conform Daily Mail. În cadrul bandei se află și minore. Ele acționează după o schemă bine gândită: o membră a grupului distrage atenția agenților de pază din magazin, în timp ce restul se ocupă de furat, fiind în același timp extrem de atente la persoanele din jur, care ar putea să le observe delictul.

În cadrul unui videoclip postat de Poliția Metropolitană se poate observa cum românca își umple geanta cu produse cosmetice de lux, în timp ce complicele ei stă la pândă.

A prolific thief has been jailed for shoplifting £299,000 worth of cosmetics and perfumes. 💄 She’s been sentenced to 32 months in prison. pic.twitter.com/CUoKIA9vJ9 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 27, 2025

Ads

În înregistrare apare și un polițist care o informează pe femeie și pe alte persoane din aceeași clădire, despre arestarea ei.

„Un hoț prolific a fost închis pentru furtul din magazine de cosmetice și parfumuri în valoare de 299.000 de lire sterline. A fost condamnată la 32 de luni de închisoare”, a anunțat Poliția Metropolitană într-un comunicat.

Tot Poliția a mai spus că „echipa noastră din West End folosește multe tactici diferite pentru a desființa bandele de crimă organizată. Această operațiune a dus deja la 16 arestări în cadrul a opt mandate de arestare în nordul Londrei”.

Românca este dintr-o comună din județul Vâlcea. În luna mai 2024, aceasta a furat produse de lux din 11 magazine Boots.

Here's Romanian mother-of-three Bianca Mirică jailed for £120,000 thieving spree in Boots. She's notched up several convictions for theft since she came to Britain five years ago https://t.co/hKfnhBDHRM pic.twitter.com/GirjIksJQK — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) July 28, 2025

Ads

Potrivit unor documente judiciare obținute de Daily Mail, Mirică era ajutată de alte patru sau cinci fete, dintre care una are numai 16 ani.

Femeia provine dintr-o comunitate de romi din județul Vâlcea, unde a fost prinsă de două ori furând din magazine, în timpul unei vizite pe care a făcut-o prin 2023 în România.

Bianca Mirică are 3 condamnări anterioare, inclusiv una pentru furt de carne și produse lactate.

Judecătorul nu a fost convins de scuzele româncei

„Expresiile dumneavoastră de remușcare trebuie tratate cu prudență și nu pot fi considerate sincere.

Nu mă îndoiesc că vă pare rău că sunteți acum în arest. Dar mă îndoiesc foarte mult că vă pare rău că ați comis aceste infracțiuni”, i-a spus judecătorul româncei, în sala de judecată.

Ads