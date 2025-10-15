O româncă drogată și băută a băgat în spital doi polițiști elvețieni. Scandalul a avut loc în parcarea unui magazin

Mașină de Poliție Foto: Pixabay

O româncă de 29 de ani a fost prinsă drogată și băută la volan într-un oraș din Elveția. Ea i-a agresat pe cei doi polițiști care au oprit-o, cei doi ajungând la spital.

Incidentul a avut loc duminică seara, 12 octombrie, când polițiștii au fost chemați de localnicii din Schaffhausen, care au sesizat Centrul Operațional și de Control al Traficului după ce două femei au început să se certe violent în parcarea unui magazin, conform Blick.ch.

La fața locului au mers doi agenți, o femeie și un bărbat. Polițiștii au găsit-o acolo pe românca de 29 de ani, care se certa cu o altă femeie.

I-a atacat pe polițiști

Polițiștii au observat că femeia era total necooperantă. Ea nu a dorit să discute cu agenții și nici să primească ajutor din partea lor.

Cearta a escaladat, iar românca i-a atacat pe cei doi agenți de poliție care veniseră s-o ajute. Femeia l-a mușcat pe polițist de mână, iar pe polițistă a lovit-o de mai multe ori. După atac, cei doi agenți au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duși la spital.

Drogată și băută la volan

Polițiștii elvețieni au descoperit că românca de 29 de ani era drogată și băută la momentul în care au găsit-o în parcarea magazinului, lângă autoturism.

Ea ar fi consumat cocaină înainte de a începe scandalul cu o altă femeie în parcarea magazinului.

După incident, polițiștii elvețieni au început o anchetă. Agenții încearcă acum să stabilească modul în care s-au produs evenimentele.

