Româncă jefuită de un șofer de ambulanță în Italia, după ce au întreținut relații sexuale. Femeia a fost aruncată fără haine în stradă

O româncă a fost jefuită de un șofer de ambulanță după ce au întreținut relații sexuale într-o ambulanță la Bologna, Italia. Femeia l-a reclamat pe bărbat după ce a aruncat-o goală în stradă și i-a furat poșeta, unde avea portofelul și telefonul.

Femeia de 29 de ani a fost abordată de șoferul în vârstă de 28 de ani pe stradă. Ea l-a refuzat inițial, dar, la insistențele tânărului, prostituata româncă a urcat în vehicul, potrivit Noi Poliziotti per sempre.

După întâlnire, românca le-a spus carabinierilor că bărbatul a atacat-o brusc și că a împins-o violent din ambulanță în timp ce era încă dezbrăcată și că i-a aruncat hainele pe jos. Înainte de a pleca, bărbatul a furat poșeta, unde erau banii, documentele și telefonul victimei.

Românca a oprit imediat o mașină de poliție care trecea prin zonă întâmplător, iar agenții i-au alertat pe colegii lor de la secția de poliție din apropiere.

Prin intermediul imaginilor de pe camerele de supraveghere, carabinierii au reușit să găsească organizația non-profit pentru care lucra șoferul. Ei l-au găsit pe tânăr la spital, unde transportase un pacient aflat la dializă. Imediat ce a văzut mașina de poliție, agresorul a aruncat o geantă pe jos, care s-a dovedit a fi a româncei.

În urma incidentului, șoferul de ambulanță a fost arestat și acuzat de jaf calificat.

