Mulți dintre românii care au plecat din țară pentru câștiguri mai mari visează să se întoarcă în România.

Este cazul unei tinere care s-a mutat din Italia într-un sat din județul Neamț, acolo unde a cumpărat o casă pe care a renovat-o, după cum a relatat într-o postare pe Facebook.

"Mi-a venit așa să fac o retrospectivă a anilor 2020-2022.

Totul a început cu „marea resetare” a sufletului meu care s-a trezit la viață doar prin grație divină și a fost condus către zorii unei noi etape existențiale.

În doi ani, în satul Filioara, am renovat cât de cât căsuța cumpărată, am muncit cât n-am făcut-o în 20 de ani în Italia, m-am spălat la lighean, am ascultat lemnul trosnind în sobă, am tremurat la wc-ul din curte, m-am bucurat, am oftat, m-am enervat, am simțit că plutesc de fericire, m-am prăbușit uneori, dar m-am ridicat, am făcut multe greșeli, am învățat din ele sau poate nu, mi-au apărut multe riduri și fire albe, m-am certat cu meseriașii, am început o căsuță nouă, am devenit mamă.

Am pus început bun, cred (sper) și am primit mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Le doresc curaj celor care încă nu sunt hotărâți să facă pasul", a scris femeia pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

Casa se află Filioara, comuna Agapia din județul Neamț, a precizat aceasta.

"Și eu am lăsat blocul după 32 de ani"

Postarea a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii în care românca este felicitată de membrii grupului.

"Să dea Dumnezeu să se repopuleze satele noastre cu oameni curajoși asemenea dvs!"

"Deja nu mai e o modă, ci o necesitate pentru un trai sănătos."

"Așa am început și noi! Am muncit enorm și am reușit! Am făcut casa noastră, curtea noastră, pomii noștri, flori multe și acum ne bucurăm de tot. Avem solar, căței și liniștea și frumusețea de la sat! Când am venit la țară nu știam diferența dintre sapă și lopată! Am crescut la bloc în București. Acum știu."

"Nu mulți tineri se înhamă la o așa treabă! Să aveți multă sănătate să va bucurați de copil și de tot ce ați realizat."

"Filioara, un loc minunat în județul Neamț, un loc în care am poposit pentru scurt timp ca turiști, în casa unor oameni care ne-au primit ca și cum am fi făcut parte din familia lor. Felicitări pentru decizia luată și pentru tot ce ați realizat, ați ales un loc de poveste, aproape de locul copilăriei lui Creangă. Va doresc succes în tot ceea ce faceți, oameni frumoși."

"Să fiți sănătoși dragilor, să va bucurați de casă, și eu am lăsat blocul după 32 de ani am luat o căsuță, am renovat-o și locuiesc în ea, blocul este gol, dar nu m-aș mai întoarce în el, nu se compară cu plăcerea de la țară, îndată înfloresc pomii, e minunată viața la țară."

"Un proiect frumos și ambițios"

"Așa gândeam și eu acum 20 de ani. Așa gândesc și acum. Am primit mai mult decât îmi doream. Voiam doar un mic loc al meu dar, întotdeauna Dumnezeu are alte planuri cu noi. Acum îmi amintesc doar momentele frumoase, muncă, neajunsuri, au rămas acolo, undeva. Vă doresc multe, multe clipe frumoase și să rămâneți cu amintiri frumoase din orice moment."

"Nu puteam să-mi imaginez o așa transformare. Frumoasă viziune; chiar deosebită. A ieșit ceva minunat și acum m-ați pus pe gânduri. Noi am luat o casă veche cu etaj și acum mă tot gândesc cum să fac să arate cât mai frumos și să păstrez pe cât posibil arhitectura ei."

"Un proiect frumos și ambițios. Să renovezi și să redai viață păstrând patina timpului unei case bătrânești este uneori mai dificil decât realizarea unei construcții de la zero. Multă admirație pentru munca depusă, ați adus plus valoare în țara noastră, renunțând la Italia. Cred că doar dacă ești fără job poți realiza asta, căci în puținul timp liber după 9 - 10 ore de program nu mai e timp și nici energie. Felicitări!"

"Și noi suntem pregătiți atât sufletește, cât și fizic să ne dăm "reset" în iulie. Abia așteptăm. Suntem speriați de ceea ce ne așteaptă, dar cu Dumnezeu vom trece peste toate încercările cu bine!"

"Dacă am reușit eu, orășeancă fără nicio experiență și pe deasupra și foarte comodă și fițoasă, nu vă faceți griji", a răspuns autoarea postării.

