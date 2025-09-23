O româncă a murit în timp ce făcea baie în mare, pe o plajă din Italia. Femeia împlinea 64 de ani chiar miercuri

Autor: Maria Popa
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 14:14
431 citiri
O româncă a murit în timp ce făcea baie în mare, pe o plajă din Italia. Femeia împlinea 64 de ani chiar miercuri
Plajă Foto: Pixabay

O româncă de 63 de ani a murit în timp ce făcea baie în mare la Follonica, Italia.

Tragedia a avut loc duminică dimineața, 21 septembrie, pe plaja din Tre Palme, potrivit Il Tirreno.

Teodorina M. era stabilită în Follonica, unde muncea ca vânzătoare. Ea urma să facă 64 de ani chiar miercuri, 24 septembrie. Românca se afla pe plajă cu soțul ei, care plecase pentru o scurtă plimbare.

Potrivit sursei citate, femeia intrase în apă să facă baie. Ulterior, câțiva oameni din apropiere au văzut-o plutind în apă și au intervenit pentru a o aduce la mal.

Un doctor prezent la fața locului a început să o resusciteze. O ambulanță și un elicopter au ajuns imediat la fața locului. Trei medici au fost coborâți pe plajă cu troliul din elicopter. Totuși, în ciuda eforturilor echipelor medicale, românca nu a putut fi salvată și i s-a declarat decesul.

Și polițiștii locali din Follonica au intervenit la fața locului. Trupul româncei a fost dus la morga din Grosseto, la dispoziția autorităților judiciare, în așteptarea autorizației din partea magistratului responsabil.

Potrivit sursei citate, există îndoieli că decesul ar fi fost cauzat de un atac de cord suferit în timp ce înota.

O adolescentă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă. Unde a avut loc tragedia
O adolescentă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă. Unde a avut loc tragedia
O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă într-o anexă a unei locuințe din județul Dolj, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili...
Român prins cu scuterul plin de marijuana. Polițiștii italieni l-au oprit pentru că nu purta cască
Român prins cu scuterul plin de marijuana. Polițiștii italieni l-au oprit pentru că nu purta cască
Un cetățean român de 21 de ani a fost arestat în Catania, Sicilia, după ce a trecut cu scuterul prin fața sediului Poliției, fără cască de protecție. Comportamentul tânărului a...
#romanca moarta Italia, #plaja, #deces, #romani diaspora, #ancheta politie, #autopsie , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, dupa gestul facut de spaniol la finalul ceremoniei
ObservatorNews.ro
Cu ce facturi s-au trezit sute de romani dupa de au primit ani la rand apa potabila la discretie
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un politician pro-Putin din Republica Moldova a fost luat în spațiu de interlopi ca să își facă buletin românesc. Zeci de percheziții la Iași
  2. O româncă a murit în timp ce făcea baie în mare, pe o plajă din Italia. Femeia împlinea 64 de ani chiar miercuri
  3. Macron, pus să meargă pe jos de Trump. Coloana oficială i-a fost blocată în New York: „Totul este închis pentru tine” VIDEO
  4. Un bărbat de 58 de ani a murit după ce a căzut de pe trotineta electrică. El se afla de mai multe zile la ATI
  5. Putin este cu degetul pe butonul nuclear. Riscul unui accident este enorm. Analiza unui spion militar american dă fiori întregii lumi
  6. Efectele jucăriei kendama asupra copiilor. Psiholog: „Oferă un sentiment de apartenență și dezvoltă toleranța la frustrare”
  7. Când se deschide circulația pe lotul 3 al autostrăzii A7 Ploiești-Buzău. Anunțul directorului CNAIR VIDEO
  8. Ministrul Sănătății, declarații după ce Donald Trump a spus că paracetamolul luat de gravide cauzează autism copiilor: "Am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere avizat"
  9. Angajata unui hotel din Alba Iulia a fost amenințată și violată când se afla la muncă. Polițiștii l-au reținut pe suspect
  10. Doi români, reținuți în Grecia pentru spionaj. Au fotografiat cea mai mare bază navală a țării. Ce au găsit polițiștii asupra lor când i-au percheziționat