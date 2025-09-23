O româncă a murit în timp ce făcea baie în mare, pe o plajă din Italia. Femeia împlinea 64 de ani chiar miercuri

O româncă de 63 de ani a murit în timp ce făcea baie în mare la Follonica, Italia.

Tragedia a avut loc duminică dimineața, 21 septembrie, pe plaja din Tre Palme, potrivit Il Tirreno.

Teodorina M. era stabilită în Follonica, unde muncea ca vânzătoare. Ea urma să facă 64 de ani chiar miercuri, 24 septembrie. Românca se afla pe plajă cu soțul ei, care plecase pentru o scurtă plimbare.

Potrivit sursei citate, femeia intrase în apă să facă baie. Ulterior, câțiva oameni din apropiere au văzut-o plutind în apă și au intervenit pentru a o aduce la mal.

Un doctor prezent la fața locului a început să o resusciteze. O ambulanță și un elicopter au ajuns imediat la fața locului. Trei medici au fost coborâți pe plajă cu troliul din elicopter. Totuși, în ciuda eforturilor echipelor medicale, românca nu a putut fi salvată și i s-a declarat decesul.

Și polițiștii locali din Follonica au intervenit la fața locului. Trupul româncei a fost dus la morga din Grosseto, la dispoziția autorităților judiciare, în așteptarea autorizației din partea magistratului responsabil.

Potrivit sursei citate, există îndoieli că decesul ar fi fost cauzat de un atac de cord suferit în timp ce înota.

