Sfârșit cumplit pentru o româncă din Italia: A murit încercând să-i salveze viața bătrânului pe care-l îngrijea

O tragedie a avut loc în sudul Italiei, în localitatea San Pietro Vernotico, din regiunea Puglia. Florentina Trandafir, o româncă de 44 de ani care lucra de mai bine de un deceniu ca îngrijitoare, a murit în apartamentul în care locuia alături de bătrânul de 98 de ani pe care îl asista zilnic.

Cei doi și-au pierdut viața într-un incendiu devastator, provocat, potrivit primelor concluzii ale pompierilor, de o pătură electrică defectă, relatează Rai News.

Potrivit sursei citate, focul a izbucnit în cursul nopții, iar cei doi nu au murit în somn, așa cum s-a crezut inițial. Florentina și bătrânul Pantaleo Cannoletta ar fi încercat să se salveze, părăsindu-și camerele învăluite în fum, însă au fost răpuși de intoxicația cu monoxid de carbon înainte de a reuși să iasă din locuință.

Rudele lui Pantaleo Cannoletta au mers marți dimineață în apartamentul distrus de foc, acolo unde au fost descoperite corpurile neînsuflețite ale bătrânului și ale îngrijitoarei sale românce.

Florentina Trandafir lucra în Italia de 14 ani, iar de câteva luni se stabilise în San Pietro Vernotico, unde îl îngrijea pe bătrânul Cannoletta, care nu mai era autonom. Sora femeii, rămasă în România, a încercat să o contacteze în zadar, îngrijorată că aceasta nu mai răspundea la telefon.

Incendiul a fost stins rapid de echipajele de intervenție, însă pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic. Medicii legiști au confirmat că ambele victime au murit din cauza fumului inhalat.

