Procurorii italieni anchetează felul în care a fost tratată o româncă. Femeia a murit după ce medicii au trimis-o acasă, spunându-i că nu trebuie să-și facă griji

Parchetul din Schio a deschis o anchetă privind moartea Anetei Filipov Mondin, în vârstă de 65 de ani, de origine română, în locuința sa din Magrè. Femeia se simțea rău de mai multe zile, iar familia a depus o plângere, solicitând clarificări asupra modului în care a fost tratată în spitalele din zonă.

Potrivit anchetei, Aneta Filipov Mondin suferise de dureri severe de spate și fusese supusă mai multor consultații medicale. După o bronhoscopie efectuată la spitalul San Bortolo, testele au fost considerate bune, fără a indica probleme grave. La scurt timp după întoarcerea acasă, femeia a început însă să acuze dureri în piept și transpirații abundente, motiv pentru care s-a prezentat la camera de gardă a spitalului Santorso, arată presa din Italia.

Analizele au arătat „un procent ridicat de tropamină”, o proteină asociată bolilor de inimă, însă „doctorul i-a spus că nu are de ce să-și facă griji și că poate merge acasă”. Două zile mai târziu, starea sa s-a agravat, iar Aneta s-a întors la spitalul Alto Vicentino, unde rezultatele analizelor au fost similare. Deși nivelurile de tropamină rămâneau crescute, femeia a fost din nou trimisă acasă.

În noaptea dintre duminică și luni, durerile toracice au devenit insuportabile. Soțul ei a sunat la 112, însă echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru a o salva.

Procurorii au dispus deschiderea unei anchete și efectuarea autopsiei, care va fi realizată de profesorul Andrea Porzionato, pentru a determina cauza exactă a morții. Dosarul a fost deschis „fără suspecți”, însă anchetatorii au cerut documentele medicale ale victimei pentru a stabili dacă au existat erori sau omisiuni în tratament.

Familia nu acuză deocamdată pe nimeni, dar „vrea să afle adevărul și să înțeleagă dacă Aneta ar fi putut fi tratată diferit și salvată”. Înmormântarea, programată inițial, a fost amânată până la finalizarea investigațiilor.

