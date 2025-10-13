Procurorii italieni anchetează felul în care a fost tratată o româncă. Femeia a murit după ce medicii au trimis-o acasă, spunându-i că nu trebuie să-și facă griji

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:52
272 citiri
Procurorii italieni anchetează felul în care a fost tratată o româncă. Femeia a murit după ce medicii au trimis-o acasă, spunându-i că nu trebuie să-și facă griji
Românca s-a prezentat de mai multe ori la spital, dar a fost trimisă acasă FOTO Pixabay

Parchetul din Schio a deschis o anchetă privind moartea Anetei Filipov Mondin, în vârstă de 65 de ani, de origine română, în locuința sa din Magrè. Femeia se simțea rău de mai multe zile, iar familia a depus o plângere, solicitând clarificări asupra modului în care a fost tratată în spitalele din zonă.

Potrivit anchetei, Aneta Filipov Mondin suferise de dureri severe de spate și fusese supusă mai multor consultații medicale. După o bronhoscopie efectuată la spitalul San Bortolo, testele au fost considerate bune, fără a indica probleme grave. La scurt timp după întoarcerea acasă, femeia a început însă să acuze dureri în piept și transpirații abundente, motiv pentru care s-a prezentat la camera de gardă a spitalului Santorso, arată presa din Italia.

Analizele au arătat „un procent ridicat de tropamină”, o proteină asociată bolilor de inimă, însă „doctorul i-a spus că nu are de ce să-și facă griji și că poate merge acasă”. Două zile mai târziu, starea sa s-a agravat, iar Aneta s-a întors la spitalul Alto Vicentino, unde rezultatele analizelor au fost similare. Deși nivelurile de tropamină rămâneau crescute, femeia a fost din nou trimisă acasă.

În noaptea dintre duminică și luni, durerile toracice au devenit insuportabile. Soțul ei a sunat la 112, însă echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru a o salva.

Procurorii au dispus deschiderea unei anchete și efectuarea autopsiei, care va fi realizată de profesorul Andrea Porzionato, pentru a determina cauza exactă a morții. Dosarul a fost deschis „fără suspecți”, însă anchetatorii au cerut documentele medicale ale victimei pentru a stabili dacă au existat erori sau omisiuni în tratament.

Familia nu acuză deocamdată pe nimeni, dar „vrea să afle adevărul și să înțeleagă dacă Aneta ar fi putut fi tratată diferit și salvată”. Înmormântarea, programată inițial, a fost amânată până la finalizarea investigațiilor.

Suspiciuni de scurgere de informații la Nobelul pentru Pace. Pariori anonimi au mizat pe câștigătoare cu ore bune înainte de anunț
Suspiciuni de scurgere de informații la Nobelul pentru Pace. Pariori anonimi au mizat pe câștigătoare cu ore bune înainte de anunț
Premiul Nobel pentru Pace acordat anul acesta opozantei venezuelene María Corina Machado este deja în centrul unei anchete discrete demarate de Institutul Nobel din Oslo, după ce o serie de...
Rețeaua de spioni a lui Viktor Orban: Comisia Europeană deschide o anchetă pentru a investiga infiltrații maghiari din instituțiile Uniunii Europene
Rețeaua de spioni a lui Viktor Orban: Comisia Europeană deschide o anchetă pentru a investiga infiltrații maghiari din instituțiile Uniunii Europene
Comisia Europeană a anunțat că va investiga relatările conform cărora guvernul premierului ungar Viktor Orbán a trimis ofițeri de informații la Bruxelles pentru a aduna informații despre...
#romanca moarta Italia, #ancheta, #procurori , #ancheta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" s-a incheiat. Mircea Lucescu a facut anuntul, in miez de noapte
ObservatorNews.ro
Jobul de viitor, cautat de tot mai multi tineri. Salariile ajung si la 12.000 de lei
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Procurorii italieni anchetează felul în care a fost tratată o româncă. Femeia a murit după ce medicii au trimis-o acasă, spunându-i că nu trebuie să-și facă griji
  2. Inundații devastatoare în Mexic. Bilanțul deceselor a crescut la 47 de morți FOTO/VIDEO
  3. Coreea de Nord a primit ajutor din partea Rusiei în dezvoltarea submarinelor sale, anunță ministrul apărării sud-coreean
  4. Se schimbă șefii parchetelor din România. Ministrul Justiției anunță că va alege oamenii după consultări cu președintele Nicușor Dan
  5. Un nou ultimatum pentru Putin. Trump amenință că le trimite rachete Tomahawk ucrainenilor
  6. Hamas trebuie să elibereze astăzi ostaticii israelieni. Mai puțin de jumătate dintre ei sunt în viață
  7. Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO
  8. Umilințele prin care trec persoanele cu autism din România. Statul le ignoră suferința: „Nu voi putea vreodată să locuiesc singură. Asigurarea medicală, un lux”
  9. Kim Jong-un pregătește tranziția. Posibila ascensiune a fiicei sale ridică semne de întrebare privind viitorul regimului nord-coreean
  10. Cumpărături la un click distanță. Cum ne influențează algoritmii achizițiile impulsive: între personalizare și manipulare