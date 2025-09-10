Româncă găsită moartă într-un parc din Belgia. ”Ieri a fost ajutată de angajații noștri, iar astăzi a murit”

Autoritățile belgiene au găsit marți, 9 septembrie, cadavrul unei românce de 65 de ani în parcul Spoor Oost din Anvers.

Polițiștii au deschis o anchetă, însă nu există indicii care să sugereze o crimă.

Trupul româncei a fost descoperit de o patrulă a Poliției în jurul orei 8:15, pe o peluză din spatele Free Clinic.

De asemenea, zona a fost imediat delimitată și au fost stabilite două perimetre. Unul în jurul locului unde a fost găsit cadavrul, lângă câteva mese de picnic și altul în jurul a două corturi ale unor persoane fără adăpost.

„Victima este o femeie de 65 de ani care era fără adăpost. Se desfășoară o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului”, a anunțat purtătorul de cuvânt al poliției din Anvers, Kim Bastiaens.

Potrivit ziarului Gazet van Antwerpen, nu există indicii că românca ar fi fost ucisă.

„Pentru a fi clar, nu este vorba aici de o problemă legată de consumul de droguri, ci de o afecțiune psihiatrică gravă”, a spus Tino Ruyters de la Free Clinic pentru ATV.

Ruyters mai spune că „ea suferea de psihoze și, având în vedere trecutul ei traumatic, avea mari dificultăți în a-și vedea de viață”.

Românca evita să fie o povară pentru ceilalți și prefera să doarmă într-un cort, în loc să utilizeze adăposturile de noapte.

Femeia era iubită de cei care o cunoșteau și trăia pe străzi de peste un deceniu.

„Am auzit multe reacții triste la moartea ei. Ieri a fost ajutată de angajații noștri, iar astăzi a murit. Este foarte tragic”, a mai spus Tino Ruyters.

Ads