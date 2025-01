Italianul acuzat că a omorât o româncă neagă totul: "Nu am ucis-o pe Alina. O iubeam, pentru ea mi-am lăsat soția și copiii"

Mirko De Martinis, italianul acuzat de uciderea româncei Alina Cozac, a depus mărturie la proces și a negat din nou că ar fi vinovat. El spune că femeia s-ar fi simțit rău în ziua morții sale, el a chemat imediat salvarea, dar Alina nu a supraviețuit.

Italianul în vârstă de 47 de ani este acuzat de crimă, după ce autopsia a descoperit semnele unei ștrangulări puternice. Ambulanța chemată de bărbat a sosit după ce Alina Cozac încetase din viață.

„Nu am ucis-o pe Alina. În acea noapte i s-a făcut rău și am chemat imediat salvarea. Am asistat la toate încercările de a-i salva viața, au intubat-o cu mare dificultate și au aplicat toate manevrele de resuscitare cu maximă energie. O iubeam, pentru ea mi-am lăsat soția și copiii. Eram împreună de 17 ani, a fost o relație cu suișuri și coborâșuri, am avut și discuții, dar niciodată nu a existat vreo urmă de violență, nici din partea ei, nici, mai ales, din partea mea”, a declarat italianul în fața magistraților, potrivit ilcentro.it.

Anchetatorii au avut de la început suspiciuni cu privire la implicarea lui De Martinis în moartea româncei, care a avut loc la locuinţa celor doi din Spoltore, regiunea italiană Abruzzo.

Femeia a fost găsită fără suflare în locuinţa lor din Spoltore, regiunea italiană Abruzzo, iar De Martinis a fost cel care a sunat la urgenţe.

Bărbatul a fost arestat în septembrie 2023 după rezultatele autopsiei, iar avocații săi susțin că semnele de asfixie violentă au fost promovate de fumatul excesiv al femeii.

După mărturia italianului, procesul va continua cu noi martori pe 25 februarie.

