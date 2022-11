Româncă de 30 de ani, ucisă de iubit, în Irlanda: ”Am visat că o omoram, m-am trezit și era moartă”

O orădeancă de 30 de ani stabilită în Irlanda a fost găsită moartă, sâmbătă seara, în apartamentul în care locuia, în Ratoath, potrivit publicației Irish Mirror.

Principalul suspect este logodnicul ei, acesta aflându-se în arest.

Potrivit presei locale, Ioana Mihaela Pâcală se mutase recent cu Andrei Marian Dobra, un român de 33 de ani, tot din Oradea.

Când echipajele de poliție au ajuns în apartament, logodnicul tinerei se afla acolo. Avocatul său a cerut o evaluare psihologică, întrucât bărbatul ar suferi de depresie, potrivit Arad Online.

Cum și-a recunoscut fapta

Prietena victimei, Roxana Devan, a povestit pe Facebook firul evenimentelor de vineri, ziua de dinaintea crimei. ”Vineri în data de 11.10.2022 am primit un apel pe messenger de la victimă spunându-mi că partenerul ei este necomunicativ și că ar fi intrat și mai tare în depresie, de cum era acum câteva zile înainte… M-am deplasat la domiciul lor, le-am făcut cadoul de casă nouă (menționez că de curând și-au cumpărat casă prin mortgage) și am încercat să-l consolez, să-l sfătuim să primească un tratament pentru depresie, de la medic.

Am băut o cafea cu amândoi la ei în bucătărie și după o oră și ceva de vizită, am plecat. Totul părea în regulă, înafară de faptul că el se uita în gol și răspundea foarte greu la orice îl întrebai..era ciudat… A doua zi, sâmbătă în data de 12.10.2022 am fost contactată de familia fetei din România, în jurul orei 17 și erau foarte panicați că ea ar fi fost inconștientă și el continuă să zică de câteva ore bune că nu vine ambulanța.. M-au rugat să sun la ambulanță pentru Mihaela și am sunat. După ce am sunat ambulanța, am încercat să-l sun pe el, a răspuns la al 2-lea apel telefonic..Conversația a fost una macabră: Eu:- Alo, ce se întâmplă cu Mihaela, m-a sunat toată familia ei pe messenger și spuneau că ar fi inconștientă..ce o pățit? Dă-mi-o la telefon!!! El:- Ăăă nu știu..Eu:- Cum nu știi, are ochii deschiși?A căzut, s-a lovit, ai lovit-o ce i-ai făcut? Pot vorbi cu ea, poate vorbi? El:- Nu poate vorbi.. Eu:-Prostule, ce i-ai făcut la fată? Vorbește odată pentru ce am sunat ambulanța și este pe drum. Sunt chestii serioase, te rog să vorbești odată. El:-Îi moartă, nu mai mişcă..cred că am omorât-o..Eu: Cum? Ce ia-i făcut nenorocitule, cum adică crezi că ai omorât-o, ai lovit-o sau ceva?El:- Am avut un vis în care am visat că o omoream și m-am trezit din vis și ea era moartă.. Am închis conversația și am sunat la serviciul 112, am anuntat crima macabră a acestui individ”, a povestit Roxana. Ea a mai spus că, atunci când a ajuns la apartamentul celor doi, poliția i-a confirmat decesul.

Potrivit profilului de Facebook, Ioana și Andrei erau împreună din februarie 2020 și s-au logodit în iulie 2021. Tot din informațiile de pe Facebook reiese că bărbatul ar fi fost angajat al „Cappagh Orthopaedic Hospital Research and Development Foundation”, din Irlanda. El a terminat Facultatea de Protecția și Ingineria Mediului din Oradea.

