Drama unei românce, într-o țară arabă. A reușit să ”evadeze” cu ajutorul voluntarilor: ”Ne era tuturor frică”

Voluntarii care ajută românii aflați în situații de viață dificile departe de țară au reușit să salveze o româncă și pe copiii ei dintr-o țară arabă. Femeia încerca de mai mult timp să fugă în România împreună cu cei doi copii, dar orice tentativă eșuase.

Trecuse prin șapte procese de divorț eșuate, iar soțul egiptean era violent și o agresa și umilea continuu. Deși s-a adresat diferitelor instituții, a făcut plângeri la poliție unde a prezentat certificate medico-legale, nimeni nu a ajutat-o să ”evadeze”. Șansa ei a venit în momentul în care a luat legătura cu Grupul Diasporei Românești „RoOmenia-Voluntari în Europa”.

Cu ajutorul autorităților române și a voluntarilor românca a reușit să evadeze din țara arabă unde era captivă din 2018.

Povestea evadării a fost publicată pe pagina de Facebook a grupului care s-a implicat în salvarea mamei

”Cererea de ajutor venea dintr-o țară arabă, unde legile sunt diferite, uneori de neimaginat în alte părți ale lumii. Este o lume unde dreptul se scrie cu alte norme, unde ceea ce pare drept într-un loc, poate fi un afront în altul.

Ne aflam în căutarea soluției ideale, care să fie legală și, în același timp, să nu provoace un incident internațional. Ni se alătura autorități și diplomați de carieră, experți în drept internațional, ne unim forțele și ne punem mintea la contribuție. Este un brainstorming la scară largă, la mii de kilometri distanță.

Dintr-o dată, apare o portiță secretă în sistemul legal, o procedură care respectă condițiile legale internaționale. Acesta este momentul nostru, șansa pe care o așteptam!

Ne punem pe treabă, pregătim documentele, pentru că în doar câteva ore, avem posibilitatea să acționăm.

Și trebuie să acționăm acum, imediat! Timpul este esențial, iar fiecare secundă contează.

Deoarece există un risc imens - dacă soțul ei vine mai repede acasă, toate eforturile noastre pot fi în zadar, cu consecințe fatale pentru ea.

Șapte procese de divorț

Este o cursă contra cronometru, unde fiecare mișcare trebuie să fie precisă și bine gândită.

Copiii ei, doi pui de om cu ochi, se jucau prin colțuri de cameră, neștiind că jocul lor e un fel de așteptare… Așteptarea unei mame ce adunase în sertare zeci de documente, zeci de reclamații, zeci de plângeri la poliție, certificate medico-legale, 7 procese de divorț fără soluționare, solicitări de ajutor la tot felul de instituții, până când cineva a trimis-o spre noi... spre voi cei care faceți minunile. L. a ajuns prima dată acasă aici în #RoOmenia, unde a fost primită cu dragoste și am început împreună cu voi, pregătirea ca toți trei să-și ia zborul din cușca de aur și fier a unui cămin devenit închisoare.

Am cumpărat biletele de avion. Apoi au urmat mailuri, telefoane - nu aveam răbdare să se miște instituțiile. Deși acestea se mișcau, ni se părea că nu erau la fel de rapide ca noi, continuam în permanentă agitație cu telefoane, mesaje, mailuri. In momentul in care suntem asigurați de sprijinul consular, L. a început să facă bagajele.

Apoi a sosit taxiul și a plecat la aeroport unde a fost așteptată de reprezentanții Consulatului României.

Noi am fost în permanentă legătură telefonică cu ea, schimbând mesaje și fotografii și am trăit emoții intense până când a trecut de controlul de pașapoarte.

Ne-am liniștit un pic după aceea. Ne-am bucurat că vineri îi făcusem un mic transfer bancar - astfel a avut bani să plătească taxiul, să-și încarce cartela de telefon și să cumpere două meniuri de la McDonald's pentru copii, niște apă și biscuiți pentru drum.

”Ne era tuturor FRICĂ”

A urmat o lungă așteptare de 2 ore la poarta de îmbarcare... aproape se terminase chinul, mai era o oră până la plecare și a sunat soțul ei. Nu i-a răspuns, conform planului. I-a scris doar că nu poate vorbi și să sune la un număr de telefon unde se presupunea că este plecată. Marea noastră teamă era să nu reclame la poliție că soția a plecat de acasă cu minorii. Am luat iar legătura cu colaboratorii noștri din teritoriu, întrebând din 5 în 5 minute dacă tipul a sunat la poliție; răspunsul era negativ, dar... ne era tuturor FRICĂ!

Timpul trecea și poarta de îmbarcare nu se deschidea... În sfârșit a început îmbarcarea. Cei trei au urcat în avion. Alți nervi. Minutele se dilatau. Avionul părea că nu mai decola odată! Colegii din echipă erau cu sufletul la gură. Doi dintre ei urmăreau avionul pe aplicație, așteptând să-l vadă ridicându-se de la sol, ca să nu mai poată fi oprit din zbor.

În cele din urmă, am primit ultimul mesaj de la ea, spunând că sunt în siguranță, în aer.

A scăpat de 6 ani de teroare, de chin, de bătăi, de umilință. Dar cel mai important lucru este că și-a luat și copiii cu ea.

Acum, zburând spre casă, spre România, cu copiii ei lângă ea, L. scrie un nou început.

Un început unde frica și durerea vor fi doar amintiri, unde viața va fi mai mult decât o supraviețuire, unde va putea să-și împlinească menirea de a fi mamă, de a fi liberă.

Această poveste nu este doar despre fuga lor ci și despre puterea unei comunități care este împreună pentru a ajuta, este un testament al puterii neștiute pe care o avem atunci când ne unim forțele!

Nu pot încheia fără a exprima profunda recunoștință față de toți cei care ne-au ajutat. Mulțumiri speciale Ambasadei României pentru sprijinul lor neprețuit, instituțiilor, asociațiilor și persoanelor publice care au răspuns apelului nostru și au facilitat aceste demersuri.

De asemenea, sunt profund recunoscătoare tuturor donatorilor și susținătorilor noștri care au contribuit material și moral la această evadare.

Ambasada RoOmenia”, este mesajul postat pe grupul de Facebook dedicat voluntarilor români

Românca și copiii ei au aterizat cu bine în România, unde au fost preluați tot de voluntarii care i-au ajutat să scape de teroare.