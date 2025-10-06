Ce a primit o româncă măritată cu un nepalez când a ajuns în țara lui natală. Tânăra s-a lăudat pe TikTok VIDEO

Banii primiți de româncă de la rudele din Nepal Foto: Captură video/TikTok/elena_daniela_b01

O româncă măritată cu un nepalez a devenit virală pe TikTok, după ce s-a lăudat că s-a umplut cu bani după ce a ajuns în țara natală a soțului.

Femeia povestește că s-a îmbogățit în urma unei tradiții locale, vechi de peste 1.000 de ani.

Românca a plecat pentru o scurtă vacanță în țara natală a soțului. Daniela și Balaram s-au cunoscut în România, unde tânărul a venit să muncească. După ce și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru altul s-au căsătorit civil și religios în Capitală.

Pe la finalul lunii septembrie, cei doi au plecat în vacanță. Nepalezul și-a dus soția în vizită la familia lui din țara natală, iar acolo i-a așteptat o mare surpriză.

Daniela a postat pe TikTok mai multe momente din vacanță, în care le prezintă urmăritorilor săi obiceiurile și tradițiile din Nepal.

Ea a publicat și un videoclip în care flutură un teanc de bani, hârtii de rupii nepaleze. Postarea a strâns sute de like-uri, iar femeia a explicat și de ce i-a primit.

„Primul meu Dashain în locul în care trăiesc socrii, după ce m-am căsătorit”, a scris românca în descrierea postării.

Ce este Dashain

Românca a postat mai multe videoclipuri din timpul festivalului Dashain, care este cel mai lung și important festival hindus din Nepal, ce se sărbătorește timp de 15 zile în lunile septembrie și octombrie.

Dashain este o sărbătoare a recoltelor abundente, a reuniunilor de familie și a rugăciunilor către zeița Durga, simbol al puterii și protecției, conform datelor ce apar pe pagina Guvernului nepalez.

Pe timpul festivalului, oamenii plantează semințe sfinte numite Jamara, ce cresc în iarbă galbenă și fac ofrande în temple dedicate zeiței.

Cele mai importante zile

-Ghatasthapana (începutul festivalului)

-Phulpati (aducerea ofrandelor)

-Maha Ashtami și Maha Navami (zile cu ritualuri și sacrificii)

-Vijaya Dashami (când membrii familiei primesc Tika, un amestec roșu de orez, iaurt și vermilion – ca semn de binecuvântare. Tot atunci, femeilor li se oferă și mici sume de bani).

Festivalul e despre curățenia și decorarea caselor, despre vizite în familie, procesiuni, târguri și mese festive cu preparate tradiționale.

Festivalul Dashain mai simbolizează și victoria binelui asupra răului. De asemenea, el aduce un sentiment de unitate și prosperitate comunităților nepaleze.

O altă tradiție este ca bătrânii să ofere femeilor, dar și altor membri tineri ai familiei bani cunoscuți sub numele de dakshina. Banii sunt oferiți ca un cadou simbolic de binecuvântare, alături de aplicarea tika, un amestec roșu de orez, iaurt și vermilion pe fructe. Această practică de a oferi bani este considerată un semn de respect și dragoste. Sumele pot fi mici sau mari, în funcție de posibilitățile celui care oferă, iar unele familii preferă să dea fructe sau alte cadouri în locul banilor.

Reacțiile internauților

„Primul Dashain și nici măcar nu ai strâns 100 de dolari”, i-a scris tinerei un urmăritor.

Apoi a revenit cu un alt comentariu în care a precizat că a glumit și că „festivalul acesta este despre toate binecuvântările de care avem parte și ar trebui să ne bucurăm în fiecare moment și să simțim tradițiile culturale”.

Altcineva i-a scris „felicitări și casă de piatră!”

