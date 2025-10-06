Ce a primit o româncă măritată cu un nepalez când a ajuns în țara lui natală. Tânăra s-a lăudat pe TikTok VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 10:26
622 citiri
Ce a primit o româncă măritată cu un nepalez când a ajuns în țara lui natală. Tânăra s-a lăudat pe TikTok VIDEO
Banii primiți de româncă de la rudele din Nepal Foto: Captură video/TikTok/elena_daniela_b01

O româncă măritată cu un nepalez a devenit virală pe TikTok, după ce s-a lăudat că s-a umplut cu bani după ce a ajuns în țara natală a soțului.

Femeia povestește că s-a îmbogățit în urma unei tradiții locale, vechi de peste 1.000 de ani.

Românca a plecat pentru o scurtă vacanță în țara natală a soțului. Daniela și Balaram s-au cunoscut în România, unde tânărul a venit să muncească. După ce și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru altul s-au căsătorit civil și religios în Capitală.

Pe la finalul lunii septembrie, cei doi au plecat în vacanță. Nepalezul și-a dus soția în vizită la familia lui din țara natală, iar acolo i-a așteptat o mare surpriză.

Daniela a postat pe TikTok mai multe momente din vacanță, în care le prezintă urmăritorilor săi obiceiurile și tradițiile din Nepal.

Ea a publicat și un videoclip în care flutură un teanc de bani, hârtii de rupii nepaleze. Postarea a strâns sute de like-uri, iar femeia a explicat și de ce i-a primit.

„Primul meu Dashain în locul în care trăiesc socrii, după ce m-am căsătorit”, a scris românca în descrierea postării.

@elena_daniela_b01 Dherei poisa xa 🤣❤️ #romaniangirl #nepalitiktoker #nepalimuser #dashain #goviral ♬ original sound - its _R

Ce este Dashain

Românca a postat mai multe videoclipuri din timpul festivalului Dashain, care este cel mai lung și important festival hindus din Nepal, ce se sărbătorește timp de 15 zile în lunile septembrie și octombrie.

Dashain este o sărbătoare a recoltelor abundente, a reuniunilor de familie și a rugăciunilor către zeița Durga, simbol al puterii și protecției, conform datelor ce apar pe pagina Guvernului nepalez.

Pe timpul festivalului, oamenii plantează semințe sfinte numite Jamara, ce cresc în iarbă galbenă și fac ofrande în temple dedicate zeiței.

Cele mai importante zile

-Ghatasthapana (începutul festivalului)

-Phulpati (aducerea ofrandelor)

-Maha Ashtami și Maha Navami (zile cu ritualuri și sacrificii)

-Vijaya Dashami (când membrii familiei primesc Tika, un amestec roșu de orez, iaurt și vermilion – ca semn de binecuvântare. Tot atunci, femeilor li se oferă și mici sume de bani).

Festivalul e despre curățenia și decorarea caselor, despre vizite în familie, procesiuni, târguri și mese festive cu preparate tradiționale.

Festivalul Dashain mai simbolizează și victoria binelui asupra răului. De asemenea, el aduce un sentiment de unitate și prosperitate comunităților nepaleze.

O altă tradiție este ca bătrânii să ofere femeilor, dar și altor membri tineri ai familiei bani cunoscuți sub numele de dakshina. Banii sunt oferiți ca un cadou simbolic de binecuvântare, alături de aplicarea tika, un amestec roșu de orez, iaurt și vermilion pe fructe. Această practică de a oferi bani este considerată un semn de respect și dragoste. Sumele pot fi mici sau mari, în funcție de posibilitățile celui care oferă, iar unele familii preferă să dea fructe sau alte cadouri în locul banilor.

@elena_daniela_b01 We may not speak the same language but we understand each other through our eyes... piyari sasu mommy ❤️ #romaniangirl #nepalitiktoker #nepalimuser #dashain #CapCut ♬ original sound - Trident Concept

Reacțiile internauților

„Primul Dashain și nici măcar nu ai strâns 100 de dolari”, i-a scris tinerei un urmăritor.

Apoi a revenit cu un alt comentariu în care a precizat că a glumit și că „festivalul acesta este despre toate binecuvântările de care avem parte și ar trebui să ne bucurăm în fiecare moment și să simțim tradițiile culturale”.

Altcineva i-a scris „felicitări și casă de piatră!”

Horoscop zilnic. Luni, 6 octombrie. Zodia care are o escapadă sentimentală
Horoscop zilnic. Luni, 6 octombrie. Zodia care are o escapadă sentimentală
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Ar fi cazul...
Horoscop zilnic. Duminică, 5 octombrie. Zodia care ar trebui să evite discuțiile în contradictoriu
Horoscop zilnic. Duminică, 5 octombrie. Zodia care ar trebui să evite discuțiile în contradictoriu
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Vor fi multe...
#romanca, #nepal, #festival, #rude, #familie, #tiktok, #daruri, #casatorie, #bani , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 28 de ani, e prima femeie din istorie care a facut asta si i-a lasat pe toti "masca": "Mi-au spus: 'Nu o sa fii in stare'"
Digi24.ro
EXCLUSIV Traian Basescu: Anularea alegerilor a fost o afacere damboviteana. Nu ma convinge nimeni ca Georgescu e omul rusilor
Adevarul.ro
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. "In timp ce noi ne uitam spre cer, Kremlinul sapa transee in alta parte"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Țara unde plătești amendă de 3.000 de euro dacă pornești căldura mai devreme decât e stabilit prin lege. Temperatura nu trebuie să depășească 19°C în locuințe și 17°C în clădiri comerciale
  2. Ce a primit o româncă măritată cu un nepalez când a ajuns în țara lui natală. Tânăra s-a lăudat pe TikTok VIDEO
  3. Cod roșu de vreme rea în România. Noi alerte de ploi, vânt puternic și ninsori în jumătate din țară HARTĂ
  4. SUA avertizează ONU că o țară surpriză trimite mii de militari Rusiei pentru a susține războiul din Ucraina
  5. Kim Jong Un a inspectat noul distrugător de 5.000 de tone echipat cu arme nucleare. „Pentru a pedepsi provocările inamicului la adresa suveranității statului” FOTO/VIDEO
  6. Dezvăluiri despre infiltrarea investigatorului DNA în Portul Constanța. „I-am dat o mașină scumpă, un X5, o casă foarte bună și întotdeauna a avut și cheltuiala suficient de bună"
  7. Un nou episod de vreme rece, cu ploi și ninsori. Când revin temperaturile de peste 20 de grade
  8. Profesoara care face zilnic 110 km pentru a ajunge la școala din Munții Apuseni. "Fac această meserie cu drag de oameni, de copii"
  9. Țara care nu a fost implicată în niciun conflict în ultimii 200 de ani a început să facă provizii de război
  10. Trump anunță că Marina Militară a mai lovit un vas în largul coastelor Venezuelei. „A sprijinit misiunea noastră de a distruge teroriştii”