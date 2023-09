Pofta molipsitoare de viață a unei românce: "Aș dori ca pe 1 Aprilie 2024 la ora 13 să fiu în Turnul Eiffel. Împlinesc 70 de ani"

Situația pensionarilor din România este marcată de pensii relativ mici, care adesea nu reușesc să asigure un trai decent. Mulți pensionari se confruntă cu dificultăți financiare din cauza inflației ridicate și a costurilor de viață în creștere, iar sistemul de pensii este supus presiunii demografice și a problemelor de sustenabilitate financiară.

Unii pensionari reușesc totuși să rămână activi și chiar să planifice vacanțe în străinătate. Este cazul unei românce care și-a propus de acum să își aniverseze împlinirea celor 70 de ani de anul viitor la Turnul Eiffel, după cum a scris pe Facebook.

"Aș dori ca pe 1 Aprilie 2024 la ora 13 să fiu în turnul Eiffel Paris. Împlinesc 70 ani. De preferat o excursie organizată cu ghid", a scris femeia pe grupul Vacanțe sub 500 de euro, de pe Facebook.

"Am văzut că am primit multe like-uri, dar oferte deloc"

Postarea a adunat multe aprecieri, iar membrii grupului au felicitat-o, unii precizând că și-ar dori să fie la fel la vârsta de 70 de ani.

"Mulțumesc, am văzut că am primit multe laicuri, dar oferte deloc. Să fie data mea de naștere de vină? 1 Aprilie", le-a răspuns cu umor femeia celor care au felicitat-o.

"Nu e de vină dată nașterii. Suntem invidioase că arătați că la 50 și nu e la îndemâna oricui. Și mai vreți și la Paris! În turn!"

"Și eu mi-aș dori să fiu ca dvs la 70 de ani"

"Bravo! Și eu fac aceeași mini-excursie în același stil de ziua mea de câte ori pot, sunt fan înrăit Paris! Nu vă trebuie nicio agenție, urmăriți prețul biletelor la avioane low cost, cumpărați-le prin ianuarie-februarie, vedeți când pică Paștele sau/și vacanța elevilor, sigur veți găsi la un preț ok, eu am mers și cu 50-60 euro dus-întors. Fiind doar dvs., luați cazare într-o zona fără risc, evitați perimetrul gărilor și arondismentele 10 și 19, metroul circulă foarte bine, sunt stații apropiate în tot orașul.

Programul vi-l faceți tot singură, în funcție de preferințe: muzee, catedrale, Versailles, grădini etc., vă ajutăm dacă este cazul. Bilete se pot cumpăra atât online, cât și acolo.

Modalitatea de transport, adică tipul de abonament, îl decideți după ce vă faceți programul, ca să știți cam de câte drumuri cu metroul aveți nevoie. Nu vă trebuie all inclussive, nici nu prea se poartă la ei, ar fi ok să aveți mic dejun la hotel, în rest găsiți unde să mâncați peste zi și la prețuri decente. Pentru orice nelămuriri întrebați-ne, majoritatea suntem călători pe cont propriu."

"Eu m-am organizat singură: bilete luate pe wizz (sau orice altă companie doriți), cazare prin booking și program de voie. Am ieșit la jumătate de preț față de agenții. Doar trebuie să căutați puțin și veți găsi ce vă doriți."

"Și eu mi-aș dori să fiu că dvs la 70 de ani, nu va pot ajută cu excursia, dar va pot ura sănătate multă și împlinirea tuturor dorințelor!"

"Eu, tot pe cont propriu bilete direct de la sursă fără agenții, caut pe google și rezerv direct pe site-ul hotelului aproape de locația dorită. Personal, nu am avut nevoie de ghid, am citit istoria turnului pe net."

"Ce făină sunteți"

"Deja folosiți Facebook-ul, așadar puteți încerca să folosiți google maps-ul prin București comutând pe jos/ cu mijloace de transport în comun, ca și cum ați fi turistă în propriul oraș, apoi dacă reușiți să faceți asta aici, veți reuși oriunde aveți acces la internet (atenție să fie roamingul activat din țară), iar dacă uitați aspectul ăsta, vă cumpărați o cartelă sim unde veți ajunge, din aeroport … spor!"

"Dacă aveți internet și Google Maps pe telefon veți reuși să va plimbați prin Paris fără nicio dificultate. Vacanță plăcută!"

"Câte zile? Câte persoane? Vă pot ajuta cu programul, cu bilete de avion destul de ieftine, de principiu luate prin ianuarie, costă cam 100 de euro biletele doar cu bagaj de mână, bagajul de cală e scump însă, cam 80 euro dus întors, cu o cazare rezonabilă, ibis budget, cu în program pe zile, Eiffel, Luvru, Sacre Coeur și Montmarte, Sena, Cartier latin, cu sfaturi utile privind mâncare, vizite, doar dacă doriți, de principiu șase zile, cinci nopți, plecare joi, întoarcere marți, puțin peste 1000 euro/persoană, avion, cazare, transport în Paris, Versailles o zi, croazieră pe 1 aprilie cu dejun pe vapor, între orele 12.45-14.30, vacanță do it yourself, dacă sunt două sau trei persoane cazarea costă la fel max 500 euro camera cu pat dublu și pat simplu etajat, fără mic dejun, deci 2 persoane max 1800 euro, 3 persoane 2600 e.

"Ce faină sunteți, cred că mai degrabă 50 de ani, nicidecum 70."

"Pot să vă fiu eu ghid personal."

