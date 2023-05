O româncă stabilită în Germania s-a măritat cu sine însăși după ce a fost părăsită de bărbatul care o ceruse de soție

Lavinia Lazăr, o româncă stabilită în Germania, s-a căsătorit cu ea însăși. Femeia a făcut acest pas chiar în ziua în care trebuia să se mărite cu fostul iubit.

O româncă în vârstă de 40 de ani care s-a mutat în Germania, la Berlin pentru studii, a decis să se căsătorească cu ea însăși după ce a fost părăsită de bărbatul care o ceruse în căsătorie. Femeia a organizat o petrecere în toată regula, într-un teatru privat, unde și-a invitate prietenii.

Momentul emoționant a fost urmat de lacrimi de bucurie și emoție. La final a fost aruncat buchetul miresei, exact ca la o nuntă clasică. Ceea ce lipsea în acea zi specială era un partener. Pentru că Lavinia Lazăr s-a căsătorit cu ea însăși. „Cred că subconștientul meu a fost cel care știa de ce am nevoie pentru vindecarea mea. Așa m-am simțit foarte în siguranță”.

”Am rămas cu inima zdrobită”

Cu șase luni înainte de căsătoria cu ea însăși, lumea Laviniei arăta diferit. Partenerul ei de multă vreme o ceruse de soție. Cuplul s-a mutat într-un apartament mai mare, s-au gândit la copii, au vrut să fie o familie. Dar nu a mers. Visul de fericire conjugală cu copii, casă și fermă, s-a spulberat. „Apoi am rămas cu inima zdrobită. Și am spus: ok, se pare că nu am pe nimeni altcineva pe care să mă bazez în afară de mine. Am fost zguduită și apoi am decis că mă voi căsători în continuare, cu mine”.

Femeia a închiriat un mic teatru privat în München unde a organizat petrecerea de nuntă. A fost bufet, a fost dans și înainte a avut loc o mică ceremonie în care mireasa și-a spus „da”, scrie stiridiaspora.ro

„Am spus da și m-am uitat în ochii a 12 femei și a fost mult mai greu decât credeam. Mi-a fost foarte frică”. Abia în acel moment și-a dat seama în ce se bagă cu adevărat. „Acest angajament deplin cu mine. Atunci am simțit că este o muncă adevărată. Și nu doar sclipici și șampanie”.

Când românca de aproape 40 de ani, care a crescut în România și a venit la Berlin să studieze, se uită înapoi la decizia ei de acum patru ani realizează că gestul de a se căsători cu ea însăși a marcat și o schimbare radicală în viața ei. Și-a părăsit slujba veche și acum lucrează ca „antrenor de sex și relații”.

Să te întrebi dacă vrei să te căsătorești cu tine însuți a fost un moment foarte emoționant.

Căsătoriile cu sine înscenate par să fi fost o tendință de câțiva ani, în special pe rețelele de socializare și mai ales pe Instagram. O tendință care, de exemplu în Japonia, este îndreptată și împotriva ideilor tradiționale despre parteneriate.

„Pentru mine, să fiu fidel cu mine înseamnă că nu tai sau suprim nicio parte din mine doar pentru a fi într-o relație”. În trecut, ea făcea adesea compromisuri în relații. „Dacă partenerul meu nu poate face față faptului că sunt așa cum sunt și asta este o parte cu adevărat importantă din mine, atunci nu voi intra în această relație”.

„Ar trebui să ne căsătorim cu toții pentru o mai bună autocunoaștere? Cu siguranță nu. Căsătoria cu mine a fost un act interior”, subliniază Lavinia Lazăr. Ea nu trăiește într-o bulă care se învârte în jurul ei, ci are mulți prieteni și este deschisă la relații. Și la un moment dat poate avea loc și o nuntă clasică, potrivit stiridiaspora.ro.