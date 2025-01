De ce a renunțat o româncă la un venit de 3.700 de euro în Germania, pentru a se întoarce acasă: "În România ne descurcăm foarte bine"

Sabina, o româncă revenită din Germania, a explicat de ce a ales să se întoarcă în România, după ani de muncă în străinătate. Chiar dacă venitul său, împreună cu al soțului, este mult mai mic decât cel pe care îl aveau în Germania, femeia spune că este mult mai mulțumită de viața din țară.

"Primesc des întrebarea cum este în România și de ce am lăsat Germania. Vă spun sincer, de când am ajuns acasă am simțit o căldură, o pace și o liniște sufletească pe care nu le-am mai regăsit nicăieri. Soțul meu este și el foarte mulțumit. Într-adevăr, venitul nostru este mai mic – ajungem împreună la aproximativ 2.000 de euro pe lună. În Germania, câștigam 3.600-3.700 de euro, dar mai bine de jumătate din salariu se ducea pe chirie și utilități. În România, mâncarea este scumpă, dar ne descurcăm foarte bine. Și sunt convinsă că mulți dintre voi v-ați descurca dacă v-ați întoarce", a spus Sabina.

Un alt motiv pentru care a luat această decizie este relația cu ceilalți români din diaspora.

"Nu aș mai pleca niciodată. Nu în Germania, în nicio altă țară. Acasă este acasă, iar aici nu mai simt ura și dușmănia pe care le-am simțit din partea conaționalilor mei din Germania. Aici am liniște, am un loc de muncă decent, nu mai sunt stresată zilnic și nu mai trebuie să îndur răutăți gratuite. Acasă e iubire, e pace și liniște", a adăugat aceasta, potrivit observatornews.

Mulți români care au văzut postarea femeii au fost de acord cu declarațiile sale, mărturisind că nu s-ar mai întoarce în străinătate din aceleași motive.

