O româncă întoarsă străinătate și mutată la țară, în România, s-a declarat impresionată de modul în care a fost tratat copilul la Spitalul din Târgu-Mureș, unde unul dintre cei patru copii ai săi, în vârstă de 7 luni, a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Într-o postare de pe pe grupul de Facebook „Mutat la țară – Viața fără ceas” tânăra, mamă a patru copii, a povestit că „școlită fiind în sistemul medical patru ani” i-a văzut „hibele și hidoșenia”, iar din acest motiv a căutat timpul soluții alternative „care înglobează și emoționalul/sufletul în sănătatea unui individ” pentru a nu ajunge la spital. Astfel, deși are patru copii de șase ani, patru ani și șapte luni nu a fost niciodată la spital.

„Dar toate până în punctul de cotitură, care a fost în prima zi de Paște. Mezinului de 7 luni nu știam ce să îi fac și ce are și am decis să-l duc la Urgențe Mureș. M-am înarmat cu răbdare și putere și am demarat”, povestește Alexandra, pe Facebook.

„Nici 5 minute nu am așteptat și ne-a poftit cineva pe secția de Urgențe Pediatrie. Consultul a fost rapid, diagnosticul foarte bine pus și explicat...echipa de chirurgi foarte punctuală, mi-au explicat perfect riscurile operației, anesteziei etc. Eram albă la față și îmi curgeau lacrimile...Eu plângeam...dar și asistenta de pe SMURD plângea cu mine. M-au întrebat dacă am nevoie de apă, de 10 minute să mă reculeg și să mă gândesc...bine mi-au prins acele minute”, mai povestește tânăra mămică.

Ads

„Cel mai competent chirurg de pe secție a venit tocmai din Odorheiul Secuiesc pentru cazul nostru”

După ce părinții și-au dat acordul pentru operație, copilul a fost dus în Secția de Chirurgie și supus intervenției chirurgicale de care avea nevoie. „Cel mai competent chirurg de pe secție a venit tocmai din Odorheiul Secuiesc pentru cazul nostru și a făcut o treabă impecabilă. În niciun minut actul medical nu a fost condiționat de bani sau orice altceva. Totul a fost impecabil”, a mai povestit femeia, pe grupul dedicate românilor care doresc să se mute la țară sau au făcut deja acest pas.

Potrivit tinerei mămici, șederea în spital a durat 11 zile, când totul a fost, la fel, „impecabil”. „Curățenie, angajați bine dispuși, mâncare cât de cât ok (în afară de cină), comunicare bună cu medicii etc. Copilul meu s-a recuperat impecabil, mi-au fost luate în considerare părerile, inclusiv în deciziile medicale...am fost întrebată înainte de orice intervenție, chiar și din operație.

De la 30 de zile de spitalizare estimate....am ajuns să plecăm acasă în a 11-a zi, voioși și recuperați. Per total, le acord nota 7.5. Este o notă foarte mare, țînând cont că mă așteptăm la cu totul altceva, la un mare eșec. Eu sunt mulțumită, eu care sunt atentă la orice...mai ales în momentele mele vulnerabile”, a punctat mama micului pacient.

Ads

Ce putea merge mai bine

Tânăra mămică a arătat ce putea merge mai bine, din punctual său de vedere. „Având în vedere că am avut fetele premature în Uk și am stat 5 luni cu ele în spit-al, pot afirmă că ar merge îmbunătățite următoarele lucruri:

Medicii să fie mai empatici (eventual dacă sistemul nu-i învață, să învețe de la asistente, ele au fost super empatice și simpatice)

Modul de exprimare a realității să fie unul pozitiv. Adică, medicii ar trebui învățați artele comunicării.

Să se încerce explicarea mai amănunțită a deciziilor medicale. Eu știu medicină și am înțeles 90% din termeni...dar altcineva în locul meu, s-ar fi pierdut.

Suportul psihic și emoțional pentru pacienți și aparțînători ar trebui introdus.

Camera de joacă pentru pediatrie.

Cina să fie mai consistentă.

Butoane în saloane pentru a chema asistentele.

Să nu se mai producă NICIO discriminare.

„Concluzia mea: nu aveți de ce să va temeți, dacă asta e impedimentul principal de a veni în România la țară. Mai avem de îmbunătățit, dar eu am văzut o speranță. Sunt mulți, foarte mulți oameni în sistem cu viziune holistică, foarte inteligenți și competenți. Ei ar trebui lăsăți să facă minuni la fel ca minunea care s-a petrecut în prima zi de Paște cu bebele meu, care s-a născut a doua oară când a făcut 7 luni. Multă sănătate! Haideți acas'!”, este îndemnul tinerei mămici de pe grupul „Mutat la țară – Viața fără ceas”.

Ads