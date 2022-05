O româncă i-a împrietenit pe Carlo Ancelotti și Ilie Dumitrescu. Femeia a fost iubita antrenorului italian

Ilie Dumitrescu este prieten bun cu Carlo Ancelotti.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când antrenorul lui Real Madrid trăia o poveste de dragoste cu o românca. Femeia le-a făcut cunoștință celor doi și de atunci relația de prietenie s-a consolidat între foștii mari fotbaliști.

Dezvăluirea a fost făcută de Andrei Niculescu în cadrul emisiunii "Fotbal European" de la Digi Sport, unde Ilie Dumitrescu este invitat permanent.

Fostul fotbalist român a primit și o o fotografie cu autograful italianului, pe care a prezentat-o în direct la tv.

"Eu am început să vorbesc cu el de pe vremea când era la PSG", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Românca care i-a împrietenit pe Ilie Dumitrescu cu Ancelotti se numește Marina Crețu.

Ads

Femeia a fost iubita antrenorului italian timp de 7 ani.

"Lucram pentru Modena Football la acel moment, a jucat dacă îmi amintesc la AS Milano, după care a stat puțin am vorbit, a fost invitat de Leo Turinni în emisiune, ne-am schimbat numerele de telefon, am vorbit câteva luni la telefon, eu nu-l știam, eu știam că e căsătorit, mi-a povestit situația și după am început o relație.

Am locuit împreună în Milano, am locuit în Londra, am fost împreună în vacanțe, l-am adus în România.

Între mine și Carlo au fost 7 ani de relație curați și el a precizat de nenumărate ori, și el a fost întrebat și a declarat. Nu am absolut nicio legătură de divorțul și separarea lor, la momentul în care l-am cunoscut pe Carlo era separat.

Eu am terminat această relație pentru că eu îmi doream copii, el nu voia, el spunea că nu era pregătit, mi-a zis să aștept și efectiv eu nu am mai putut să mai aștept. I-am zis că dacă mă iubește să mă lase și asta am făcut”, a mai declarat ea", a spus Marina Crețu în trecut la Antena Stars.

Ads