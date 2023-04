O româncă a fost selectată într-o echipă NASA. Va participa la un experiment fundamental pentru existența umană VIDEO

Românca Irina Anca Șelariu a fost selectată să facă parte din echipa de cercetători NASA care va participa la un experiment de un an într-o capsula care va replica existența umană pe planeta Marte.

Irina și-a început studiile la Universitatea Transilvania Brașov și le-a continuat și aprofundat în SUA.

E specialist în microbiologie și are un doctorat în biomedicina la Universitatea din New Jersey. NASA a selectat patru participanți pentru a se îmbarca în prima misiune analogică de un an a agenției într-un habitat pentru a simula viața pe Marte.

NASA pregătește o prezență pe termen lung pe Lună pentru știință și explorare prin Artemis. Cunoștințele dobândite pe și în jurul Lunii vor ajuta la trimiterea primilor astronauți pe Marte în viitor.

Șelariu este microbiolog în Marina SUA. Experiența ei cuprinde descoperirea și fabricarea vaccinurilor virale și managementul proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase.

Doctorat în biochimie

Șelariu a obținut o licență în filologie de la Universitatea din Transilvania, România, o licență în biochimie de la Universitatea Montclair, New Jersey și un doctorat în științe biomedicale interdisciplinare de la Universitatea Rutgers, New Jersey. Ea a finalizat, de asemenea, o bursă postdoctorală la Centrul de Cercetare Prion, Universitatea de Stat din Colorado din Fort Collins.

Într-un discurs susținut în 2018 la ediția TEDX Talks, Anca Șelariu a vorbit despre pasiunea sa. "Când aveam 4 ani, bunicul mi-a spus că Universul este infinit. A trebuit să fac un pas înapoi și să-mi imaginez asta. Și am început să cumulez cunoștințe din domenii umaniste, din științe, dintr-o varietate de domenii și am observat un lucru: că, de fapt, toți vorbesc aceeași limbă cu care au încercat să picteze acest mister multidimensional al vieții. (...)

Lumea mă întreabă de ce vreau să merg pe Marte câtă vreme mai sunt atât de multe lucruri care trebuie rezolvate aici, pe Pământ. Și răspunsul meu este: tocmai de aceea trebuie să ajung pe Marte. Pentru că efectele secundare ale tehnologiilor vor ajunge să rezolve problemele pe care le avem azi aici", a povestit Șelariu.

CHAPEA, sau ”Crew Health and Performance Exploration Analog”, este o misiune la sol, care urmează să înceapă în iunie la Centrul Spațial Johnson al agenției din Houston. Misiunea este prima dintre cele trei simulări planificate de un an pe suprafața lui Marte, timp în care membrii echipajului vor trăi și vor lucra într-un habitat de 1.700 de metri pătrați, imprimat 3D.

Cercetătorii vor simula provocările unei misiuni umane pe Marte, inclusiv limitările de resurse, defecțiunile echipamentelor, întârzierile de comunicare și alți factori de stres de mediu.

„Simularea ne va permite să colectăm date de performanță cognitivă și fizică pentru a ne oferi mai multe informații despre impactul potențial al misiunilor de lungă durată pe Marte asupra sănătății și performanței echipajului”, a declarat Grace Douglas, investigator principal CHAPEA. „În cele din urmă, aceste informații vor ajuta NASA să ia decizii informate pentru a proiecta și a planifica o misiune umană de succes pe Marte”.