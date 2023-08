O româncă stabilită de 14 ani în Marea Britanie, convinsă de logodnicul englez să se intoarcă definitiv în țară: „E înnebunit după România”

O tânără româncă, plecată în urmă cu 14 ani la facultate în Marea Britanie și rămasă acolo, unde s-a și logodit cu un englez, a fost convinsă de logodnicul ei, „înnebunit după România” să se întoarcă acasă.

Georgiana și-a spus povestea pe grupul „Mutați la țară - Viața fără ceas”, unde a cerut și sfaturi pentru ca stabilirea în România să se realizeze în condiții cât mai bune.

„Locuiesc in UK de la terminarea liceului, și sunt logodita cu un englez ce este înnebunit după România. Timp de patru ani și jumătate, a insistat sa ne mutam acasa dar eu nu m-am simțit pregătită pentru un astfel pas... Față de septembrie 2009 când am plecat în afara, sunt mult mai conștientă de riscuri și de nivelul de complexitate a unei asemenea tranziții, ceea ce m-a și oprit din a ma gândi la asta cu seriozitate.

De la decesul mamei mele în urma cu trei ani, am început sa ma gândesc la aceasta opțiune din ce în ce mai mult iar acum ne-am hotărât (ar zice el "finally!!!") sa ne mutam în Ardeal. Știu ca acest lucru nu se va întâmpla peste noapte și avem ca și idee sa efectuam mutarea în 2025, pentru a avea timp sa ne organizam, sa găsim un loc potrivit pentru noi și o potențială idee de afacere”, a povestit tânăra, pe grupul oamenilor mutați la țară.

Georgiana a cerut sfaturi legate de achiziția terenului și construirea casei, iar în doar două ore postarea a generat sute de comentarii.

„Va încurajez sa o faceți! Eu am făcut-o acum doi ani după 26 de ani de America și sunt foarte fericit ca am făcut asta și ca am putut sa o fac! Casa am făcut-o solid din cărămida porotherm cu izolație etc etc și chiar e super și iarna și vara! Succes!”, a fost unul dintre comentarii.

„Uite pentru că suntem mulți în situația voastră, eu propun altceva, să ne îndreptăm privirile înspre administrațiile locale/primarii care au făcut ceva în sensul ăsta de a atrage familii înspre repatriere, înspre comune sate care sunt bine gospodărite! Ar fi fain dacă am găsi primari care să lucreze pentru localitățile lor. Cred că acolo ar trebui să ne orientăm. Știu că sunt multe localități unde sunt primari revoluționari care înțeleg nevoile noastre, și care au posibilitatea și deschiderea de a ne reintegra.

Ce spuneți de idee?”, a comentat un alt membru al grupului.

„Eu as închiria, mai întâi, ca să vad dacă mi se potrivește, și as păstra ușile deschise în UK. Odată ce sunteți aici, dacă va place și va asumați și neajunsurile, va fi mai ușor sa găsiți o casa asa cum va doriți”, a intervenit altcineva.

