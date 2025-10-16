Un constructor român reclamă că a fost păcălit cu sute de mii de euro la un contract prin care a renovat sediul unui partid din Belgia

Un român care deține o firmă de construcții în Belgia reclamă că a fost înșelat cu suma de 200.000 de euro, după ce a lucrat la un contract de renovare la sediul unui partid politic.

Partidul care a contractat acea lucrare se numește Vlaams Belang, are sediul în Flandra (regiunea mai bogată a Belgiei) și este considerat de extremă dreapta, informează publicația De Standaard, citată de Observator News la data de 16 octombrie 2025.

Scandalul referitor la acest contract de renovare a început în septembrie 2024. Apoi, în ianuarie 2025, muncitorii români au ieşit în stradă, în faţa sediului renovat.

Patronul român s-a plâns şi la Parlamentul European.

Situația este complicată întrucât firma românului fusese subcontractată de o altă companie, iar reprezentanţii partidului afirmă că ei au plătit toţi banii datorați.

Partidul Vlaams Belang a angajat compania Woutim din Limburg pentru renovarea noului sediu. Woutim a subcontractat lucrările către firma B-Tech, cu sediul în Flandra de Est, care, la rândul ei, a colaborat cu un alt subcontractor, firma A&C Industrial Services, care este condusă de Adrian Ciocoiu - un antreprenor român care locuiește în Belgia.

Ads

"Împreună cu peste 24 de muncitori din România, Ucraina și Moldova, am realizat complet instalațiile electrice, sanitare și de ventilație. […] Aceștia au fost oameni cinstiți, care au venit în Belgia pentru o viață mai bună. Însă, după luni de muncă, au mai rămas de plătit 217.101 de euro", a reclamat Ciocoiu, într-un e-mail adresat Parlamentului European.

Ciocoiu a decis să oprească lucrările de renovare la mijlocul lunii septembrie 2024, întrucât nu mai era plătit. De atunci, patronul român a încercat fără succes să obțină banii datorați, de la celelalte părți implicate în contract.

"Am cheltuit deja zeci de mii de euro pe avocați, fără niciun rezultat. Acum risc să pierd totul. […] Firma mea este în pragul falimentului. Am datorii către muncitori și executori judecătorești, și am probleme cu fiscul, în timp ce Vlaams Belang continuă să folosească fiecare sistem și tehnologie pe care le-am instalat, fără să plătească pentru ele. Este complet nedrept", a explicat Adrian Ciocoiu pentru De Standaard.

Firma B-Tech, care ar fi trebuit să achite lucrările către Adrian Ciocoiu, ar fi dat deja faliment chiar pe timpul desfășurării lucrărilor.

Ads