Roxana Stangebye a plecat în Norvegia la muncă încă din 2013, doar sezonier, iar mai apoi, după câțiva ani a decis să rămână de tot. Astăzi, ea are propria fermă de vaci, iar câștigurile sale sunt mari, dar și munca este una pe măsură. De asemenea, românca din Bacău este reprezentanta pentru viață și cultură și un om de bază în comuna Sigdal, la 100 de kilometri distanță de Oslo.

Roxana Stangebye a plecat din România pe vremea când avea doar 19 ani. Fratele său a fost cel care a îndemnat-o să meargă sezonier la cules de căpșuni, iar mai apoi aceasta a prins drag de agricultură și în 2019 a decis să ia pe numele ei o întreagă fermă de vaci, pentru care inclusiv azi muncește. Tot acolo l-a cunoscut pe Oddvar, care era cu 47 de ani mai mare decât ea. El a fost cel care a susținut-o și a învățat-o despre agricultură.

”Am plecat prin intermediul fratelui meu la cules căpșuni. Asta a fost în 2013, 2014 și 2015, doar sezonier. În 2015 am decis să rămân aici pentru că îmi plăcea cum erau fermierii tratați, dar și viața de fermier în sine. Vreau să spun că este foarte diferit la cum este aici ca fermieri aici și cum e în țară. Aici fermierul este respectat foarte mult, nu este clasa cea mai joasă, așa cum este considerată în România. Lucrând aici la fermă și văzând cum sunt tratați am decis în 2019 să iau ferma pe numele meu, dar nu și terenul. Terenul și casa erau ale fostului meu soț, iau eu le gestionam. Până în 2021 am încercam să cumpăr un tractor nou, să colaborez cu ceilalți fermieri, iar în 2021 am fost propusă ca lider al fermierilor din localitatea noastră. Tot în același an am primit titlul de fermierul bucuros, adică m-am implicat foarte mult în acest domeniu”, a declarat Roxana, pentru Ziare.com.

Cât câștiga românca ca fermier

Tânăra de 30 de ani a spus că în Norvegia, tinerii fermieri nu plătesc nicio dobândă pentru achizițiile în leasing din primul an de activitate, astfel fiind încurajat acest sector, de care poate tinerii din țara noastră încearcă să fugă. Cât despre câștiguri, ele sunt pe măsura muncii. Românca a dezvăluit inclusiv și ce vis are, și anume acela de a construi o nouă fermă care să-i ușureze munca.

”Se câștigă ok. Fiecare fermier a pus bani unul de la altul și au construit o firmă, Tine S.A. Statul protejează cumva această firmă. Sunt doar 2 de acest gen în Norvegia care iau laptele la fermieri. Aici se câștigă 6,45 kr (2,79 lei) pe litru. În Norvegia nu poți produce mai mult decât cota care este la fermă. Eu de exemplu am producția de 150 000 litri pe an. La ferma mea câștig așadar între 5000 și 9000 de euro, depinde de câte vaci gestante am. Plus că vine și ajutorul de la stat o dată pe an, în februarie. Tehnologia este foarte avansată, eu am o fermă mai veche din 1986, dar îmi doresc să fac o fermă nouă automatizată, în care vacile merg libere, se mulg când vor ele. Asta ar face viața de fermier mult mai simplă. Încă sunt ferme în care munca se face cum să făcea înainte. Pentru vaci avem un fel de mașină pentru muls, însă mai e mult de schimbat”, a explicat Roxana.

Mai mult, ea a precizat că în Norvegia viața este extrem de diferită, iar oamenii sunt extrem de uniți. În 2021, cei 246 de fermieri din comună au ales-o lidera lor la Asociația Fermierilor din Sigdal și Eggedal, dar a candidat și la consiliul local din partea Senterpartiet. Azi ea este reprezentantă pentru viață și cultură, inspirând fermierii din zonă. Pentru că Norvegia este considerată ”acasă” pentru ea, Roxana nu își mai dorește să revină în România, mai ales pentru a lucra în agricultură, motivul principal fiind acela că fermierii din țară nu sunt respectați.

”Am candidat la consiliul local și sunt reprezentantă pentru viață și cultură. De exemplu și viața politică aici este mult diferită decât cea din țară. Niciodată nu aș veni în țară să mă fac fermier deoarece nu ești respectat, nimeni nu te susține, statul îți dă cu o mână și îți ia cu cealaltă și plus de asta nu ai nicio organizație care să stea la masa cu parlamentarii și să negocieze prețurile. Ei nu au posibilitatea și dreptul să se ducă și să discute cu parlamentarii. În Norvegia este așa ceva, iar aceștia aici au dreptul ca în fiecare an, în luna mai să aibă discuții cu politicienii în care spun că au nevoie de niște bani pentru a investi. Voi rămâne în ”viața politică”, îmi place, nu am prea multe ședințe, pentru că eu vreau să-mi dedic timpul meu activităților de fermier. Omul aici se poate exprima liber. Dacă e un caz în comună care trebuie dezbătut, toți oamenii din comunitate pot să vină cu argumente și apoi luăm o decizie. Cel puțin când eu eram acasă nimeni din politică nu te băga în seamă. Aici omul de rând este pe aceeași linie cu politicienii”, a povestit românca.

În Norvegia trăiesc 19.669 de români, dintre care 3.005 sunt copii născuți pe teritoriul Norvegiei din părinți români, potrivit statisticilor din 2023 ale institutului Statistics Norway.

