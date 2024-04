Cazurile în care românii s-au simțit discriminați în străinătate. "Ne-a întrebat de unde suntem și ne-a spus să plecăm. A și închis ușa după noi"

Mulți dintre românii care ajung în străinătate ca angajați sau ca turiști se plâng că sunt tratați diferit când cineva află din ce țară vin.

Un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție pe această temă, dornic să afle dacă astfel de probleme sunt de actualitate sau dacă nu cumva sunt doar mituri false.

"Ați fost discriminați în străinătate?"

"Mereu aud asta la români pe net, că vesticii sunt xenofobi, că dacă află că ești român ești discriminat și alte faze de genul. Am cerut mereu exemple clare și nu am primit nimic concret, așa că vă întreb pe voi: ați fost discriminați în Vest pentru că sunteți români? Dacă da, cum?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Te lovești de multe rahaturi xenofobe"

Întrebarea sa a adunat peste 300 de răspunsuri. Mulți au oferit experiențe concrete în care au fost tratați prost doar pentru că veneau din România. Unii se aflau în străinătate în deplasări de serviciu, alții în vacanțe.

"Uk 2015 - prima delegație. Am ajuns noaptea târziu și nu am apucat să facem cumpărături, dimineață am așteptat după agenția de la care am închiriat casa să semnăm niște acte de inventar și am ajuns la lucri pe la 12 fără să fi mâncat nimic. I-am rugat să ne zică un restaurant sau ceva de unde putem mânca, ne-au dat ei un lunch la o gheretă. Mai târziu suntem sunați de la companie că s-au plâns că suntem niște muritori de foame.

În Polonia 2017, altă delegație, aia mai răi, pe fete le-au făcut pe față c*rve, ne-au întrebat dacă suntem rromi. Am avut de-a face și cu nemții care au venit în România și ziceau în repetate rânduri că au crezut că la noi e ca în Africa... Asta în 2019. Deci da, dacă stai mai mult de-un city break cu oamenii din vest te lovești de multe rahaturi xenofobe. Ceea ce am scris eu aici au fost doar chestiile nasoale rău", a povestit unul dintre utilizatorii platformei.

Altcineva aduce în discuție modul în care sunt percepuți uneori românii, indiferent de pregătirea lor profesională. "Da, eram în delegație în Olanda. La birou, am ieșit în pauză de cafea mai mulți colegi de mai multe naționalități. Vine în discuție că nu pot călători săptămâna următoare deoarece am programare la medic. Un coleg olandez întreabă de față cu toți: medic țigan?"

Un alt român povestește o glumă destul de usturătoare pe care un amic olandez o face de fiecare dată când se întâlnesc. "Am un coleg olandez cu care mă înțeleg foarte bine, dar e un troll și jumătate. Ne vedem rar, cam odată la 2-3 ani. De fiecare dată când ne vedem, după ce ne dăm câte o îmbrățișare din aia de "salut", duce mâna la buzunarul de la piept și zice: "wait, where's my wallet?" A devenit un fel de inside joke între noi. E comic când mai face asta de față cu "spectatori" neavizați și fac ăia niște ochi mari când aud, lol."

"Interlocutorul se schimbă la față când zic că sunt din România"

Experiența trăită de o familie de români în Italia nu a fost nici ea prea plăcută. "În Milano anul trecut am intrat la scotch&soda să ne uităm de niște pantofi pe care îi văzuse soția mea în geam. Vânzătoarea auzindu-ne că vorbim altă limbă ne-a întrebat de unde suntem. După ce i-am spus că suntem din România a zâmbit și când urcsm la etaj să vedem și hainele de bărbați am auzit-o spunând prin stație vânzătorului de la etaj să aibă grijă că suntem români."

"Eu observ de multe ori cum interlocutorul se schimbă la față când zic că sunt din România, chiar dacă înainte era foarte deschis. Nu durează mult de obicei până le trece șocul. Mă enervează reputația asta de rahat pe care o avem.", spune nemulțumit un alt utilizator al platformei Reddit.

Tot ca niște hoți sunt văzuți de multe ori românii și în Marea Britanie. "Nu la fel de grav ca alte cazuri, dar în Uk am fost la un magazin local de machete și vânzătorul (un englez mai în vârstă) le-a zis unor băieți (tot englezi) că nu poate să se ducă în depozit să le aducă o piesă deoarece eu sunt român și să nu fur ceva. (Mă întrebase înainte de unde sunt din cauza accentului). De-asemenea se mirase că am hobby-ul acesta."

Unii străini ajung să se lege inclusiv de culoarea pielii: "Mi s-a spus că sunt prea alb să fiu român în UK. Țin să menționez că nu am tenul chiar alb, e chiar puțin bronzat de fel"

Altcineva spune cu câtă neîncredere sunt priviți românii în Marea Britanie. "În Uk, da. La telefon: avans o lună, garanție cât o lună pentru apartament.

Ajungem acolo, facem contract, dăm buletinele, oh, România, avans 2 luni, garanție 3 luni."

"Îmi verificau seria de șasiu de la mașină să vadă dacă e furată"

De verificări la sânge au parte românii și când sunt opriți de poliție. "Una dintre fazele care mi se întâmpla destul de des, eu stând în Germania, era să fiu oprit de poliție cel puțin o dată pe luna pentru că aveam numere de RO la mașină. Mă întrebau ce caut în Germania, îmi verificau seria de șasiu de la mașină să vadă dacă e furată. Verificau portbagaj, acte tot și sunau inclusiv la hotelul unde aveam reședința declarată să vadă dacă chiar stau acolo sau erau acte false. Și mai am o grămadă de povești de genul".

De o experiență asemnănătoare a avut parte un alt român care a călătorit în Elveția. "La granița dintre Italia și Elveția m-au ținut elvețienii 5 ore timp în care mi-au dezmembrat mașina aproape, căutând țigări de contrabandă într-o mașină de lux nouă.

Ziceți voi dacă e rezonabil. Asta e cea mai gravă. Voiam să sun la consulat că începuse să îmi fie teamă să nu plaseze naibii ceva pe acolo."

Un IT-st român povestește la rândul său cum a fost tratat în Germania și în Olanda din cauza naționalității sale. "În Germania eram un grup de 4 persoane și ne-a întrebat de unde suntem: am spus că din România și ne-a spus să plecăm. A și închis ușa după noi.

În Olanda, mereu dacă spuneam că sunt din România îmi spuneau că românii sunt hoți și țigani și că toți lucrăm în construcții. De obicei după ce aflau de unde sunt ori își schimbau tonul ori făceau o remarcă nepotrivită.

La locul de muncă în Olanda mă făceau țigan sau făceau glume cu portofele ascunse - lucrez în IT."

"Singurul loc în care am fost discriminat a fost în România, la Cluj-Napoca"

Un utilizator al platformei Reddit a venit cu un contraexemplu. El a spus că a fost discriminat inclusiv în propria sa țară. "Deși am fost pe toate continentele cu excepția continentului Antartica, singurul loc în care am fost discriminat a fost în România, la Cluj-Napoca. Un domn de peste 50 de ani, sesizând faptul că numărul mașinii mele este dintr-un județ din sudul țării, mi-a cerut într-un mod foarte vulgar să trec înapoi Carpații împreună cu “toate viniturile mitice”. Mi-a explicat faptul că tot ce e rău în “Ardial” este din vina miticilor, că îi “asasinăm cultural” și că fără mitici ar fi cel puțin Elveția. Asta se întâmpla în parcarea unui supermarket, singura mea vină fiind că parcasem aproape de mașina dânsului (deși avea loc suficient să intre în mașină)."