Români dispăruți misterios în Italia, căutați cu disperare de familii

Cetățenii români dați dispăruți recent în Italia și de care familiile nu mai știu nimic sunt o tânără de 22 de ani și doi bărbați, cu vârste de 57 și respectiv 60 de ani.

Rudele acestora au depus o plângere la Poliția Română, dar până la acest moment nu s-a primit nicio veste despre ei, potrivit rotalianul.com.

Prisecariu Petronela în vârstă de 22 de ani, a fost dată dispărută la Catania.

Fata s-a născut la data de 6 iunie 2000 și este din orașul Săveni, județul Botoșani. În anul 2018 a plecat la muncă în Italia, orașul Catania. A ținut legătura cu familia, dar din luna septembrie 2022 nimeni nu mai știe nimic de ea.

Roman Corneliu Romică, 57 de ani, dispărut la Guidonia Montecelio, Lazio,

Locuiește de mai mulți ani în Italia, la Guidonia Montecelio, o localitate de la periferia Romei. În data de 4 martie 2022 a plecat de la domiciliu unde locuia împreună cu familia și de atunci nu a mai contactat pe nimeni.

Are 1,75 m înălțime, o greutate de 75 de kg, păr șaten și ca semn particular are cicatrici la ambele mâine ca urmare a unei operații.

Minciu Gheorghe, 60 de ani, dispărut la Torino.

Este dat dispărut din Torino și nu se cunosc alte amănunte. Minciu Gheorghe are o înălțime de 1,70 m, o greutate de aproximativ 70 de kg, păr negru, ochi căprui.

Poliția transmite că informații despre aceste persoane se pot furniza la numărul de telefon 0040/212 082 525 din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

