Zeci de români vor fi evacuați de pe insula Rodos, cuprinsă de flăcări. Incendiile de vegetație riscă să scape de sub control VIDEO

Aproximativ 30 de români aflați în zonele afectate de incendii de pe insula grecească Rodos vor fi evacuați, a transmis Ambasada României la Atena. Cu toate acestea, nu au cerut și asistență consulară, potrivit unui răspuns formulat de Ministerul Afacerilor Externe pentru G4Media.

Potrivit MAE, între 25 și 30 de cetățeni români se aflau în zona de evacuare și erau în afara oricărui pericol.

🔴 GREECE 🇬🇷|#rhodesfires: important fires for 5 days on the #Greek #island. Houses, beaches, hotels on fire. Port Authority evacuates residents and tourists only by sea, from #Lardos and #Kiotari beaches. Indeed, the eastern part of #Rhodes is isolated, road traffic suspended. pic.twitter.com/BHx1df4awz