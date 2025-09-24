Zeci de români expulzați din Marea Britanie. Au primit mii de euro ca să părăsească Regatul Unit. "O expulzare voluntară este, de fapt, mai ieftină pentru contribuabilul britanic"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:57
Shabana Mahmood, ministrul de Interne FOTO Facebook/Shabana Mahmood

Ministrul de Interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, a atras atenția asupra escaladării retoricii extremei drepte, avertizând că aceasta „scapă de sub control” și poate avea consecințe îngrijorătoare, și a subliniat că politicienii trebuie să păstreze linia clară între patriotism și naționalism.

Declarațiile au fost făcute în contextul unui zbor de expulzare a 47 de infractori străini către România, persoane care inițial au venit legal în Regatul Unit, dar ulterior au comis infracțiuni precum furturi, infracțiuni sexuale și crime.

"Preluând controlul asupra granițelor noastre, cred că acest lucru creează spațiul ca britanicii obișnuiți, decenți, să fie primitori cu cei care vin în țara noastră (...). Cred că o frontieră sigură este necesară pentru menținerea a ceea ce sunt de fapt relații interrasiale foarte pozitive în țara noastră", a spus ministrul britanic, în declarații pentru ITV News.

"Sunt de asemenea preocupată de ascensiunea extremei drepte, sunt foarte preocupată de o parte din retorică, cred că scapă de sub control și mă îngrijorează unde ar putea duce acest lucru. (...) Ca politicieni, trebuie să menținem linia între patriotism și naționalism", a subliniat ea.

La bordul avionului, celor expulzați li s-au înmânat carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline (2.700 de dolari), ceea ce Mahmood a mărturisit că 'nu dă bine'.

"O expulzare voluntară este de fapt mai ieftină pentru contribuabilul britanic. De mult timp oferim pachete financiare ca stimulent ca oamenii să renunțe la încercările de a rămâne în țara noastră, să se îmbarce într-un zbor și să plece", a remarcat ministrul britanic.

Mahmood a mai spus că intenționează să "intensifice" expulzările în cadrul acordului încheiat în iulie cu Parisul, ce prevede revenirea în Franța a migranților ajunși la bordul unor mici ambarcațiuni în Regatul Unit, în schimbul trimiterii de cealaltă parte a canalului Mânecii a unor migranți care se află în Franța și care solicită azil în Marea Britanie.

"Voi crește aceste numere și sper să spun mai multe despre asta în săptămânile următoare", a adăugat Mahmood.

