Mărturia româncei care a fost expulzată din Serbia, după ce a fost interogată de polițiști în civil până la 4 dimineața

Cetățenii străini expulzați din Serbia după un curs despre sustenabilitatea financiară a ONG-urilor încă nu știu motivul pentru care li se interzice să revină în țară timp de 12 luni. Ștefania Neagoe, una dintre cei doi români reținuți de polițiști sârbi în civil apoi expulzați, a vorbit despre experiența ciudată din Belgrad.

Angajată a organizației „Ateliere fără frontiere”, Ștefania Neagoe a călătorit în Serbia pentru un curs de două zile, pe 21 și 22 ianuarie. Atelierul organizat de NGO Academy, program al Fundației Erste din Austria, avea ca temă sustenabilitatea financiară a organizațiilor non-guvernamentale.

Mai mulți cetățeni ai unor state membre UE au fost reținuți după finalizarea cursului, interogați, apoi expulzați.

„După ce am terminat cursurile, am ieșit în oraș și ne-am întors la hotel puțin după miezul nopții. La recepție ne așteptau niște domni în civil care s-au prezentat că ar fi de la poliție. Ne-au legitimat și ne-au dus la secția de poliție (...) Când ne-am întors la hotel pentru a merge în camerele noastre, ne-a întâmpinat poliția. Două colege din Croația au fost ridicate de pe stradă”, a declarat Ștefania Neagoe pentru znews.ro.

Singura explicație oficială a autorităților sârbe este „punerea în pericol a securității Serbiei și a cetățenilor săi”. Poliția ar fi putut acționa pe fondul unor tensiuni tot mai ridicate cauzate de protestele studențești din Belgrad.

„La final am primit un document redactat în limba sârbă și am fost pusă să semnez. Am refuzat pentru că nu înțelegeam ce scrie. Polițistul a notat pe copia lui că am refuzat și mi-a înmânat-o, astfel încât să pot trece granița. Din ce înțeleg de la colegii mei vorbitori de limba sârbă, pe document scrie că trebuie să părăsesc Serbia în 24 de ore și că nu am voie să mă întorc în următoarele 12 luni, fără să scrie motivul”, a mai povestit românca expulzată din Serbia.

Ea speră ca toți cetățenii expulzați după participarea la cursul din Serbia să lanseze împreună o acțiune juridică la Belgrad pentru a lămuri acuzațiile.

„Atât timp cât știu că nu am făcut nimic, speranța mea este că decizia se va schimba. Dacă nu, știu măcar că am încercat și m-am apărat. Acesta a fost unul dintre motive pentru care nu am putut să mă apăr la secția de poliție, pentru că nu mi s-a dat un motiv și nu puteam să mă apăr”, a mai spus Ștefania Neagoe.

Unde lucrează românca expulzată din Serbia

Asociația Ateliere Fără Frontiere (AFF) este recunoscută drept organizație de utilitate publică prin Hotărârea de Guvern 156/2024. Ateliere Fără Frontiere este o asociație cu activitate economică, înființată în 2008, pentru integrarea socială, profesională și civică a persoanelor provenite din medii defavorizate, excluse, marginalizate și greu-angajabile. Din 2019, AFF face parte din Groupe SOS, o rețea globală ce lucrează pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

„Ajutăm oamenii cărora li s-a pus „eticheta” de „ne-angajabili”.​ Odată ajunși la AFF, aceștia nu mai sunt beneficiari de ajutoare sociale într-un mod pasiv și dependent. Noi îi ajutăm să se transforme din persoane excluse și marginalizate, în persoane independente și demne! Din beneficiari pasivi, ei devin cetățeni activi, contribuabili”, se arată pe site-ul oficial al ONG-ului.

