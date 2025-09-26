Tânără cu cetățenie română, acuzată de uciderea unui bătrân cu mai multe lovituri de cuțit. Procurorii francezi spun că nu pot dovedi premeditarea

Tânără cu cetățenie română, acuzată de uciderea unui bătrân cu mai multe lovituri de cuțit. Procurorii francezi spun că nu pot dovedi premeditarea
Tânără cu cetățenie română, arestată în Franța pentru uciderea unui bătrân FOTO /Pixabay

Poliția franceză a reținut o tânără cu cetățenie română, pusă sub acuzare pentru uciderea unui bărbat de 81 de ani cu multiple lovituri de cuțit. Crima comisă sâmbătă, 20 septembrie, a fost filmată de camerele de supraveghere, iar anchetatorii au acuzat-o inițial pe femeie de omor calificat.

Bărbatul de 81 de ani a fost ucis în apropierea gării din Tournus, în departamentul Saône-et-Loire din centrul Franței.

Suspecta, în vârstă de 24 de ani, este urmărită penal pentru „crimă precedată de o altă infracțiune”, a declarat pentru AFP procurorul republican din Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, fără a preciza natura infracțiunii anterioare.

Suspecta a fost încarcerată la penitenciarul din Dijon, a adăugat el.

Ea a fost arestată pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere și a mărturiilor. Este suspectată de uciderea unui bărbat de 81 de ani, sâmbătă dimineața, în apropierea gării din Tournus, care a fost omorât cu mai multe lovituri de cuțit.

Inițial, a fost deschisă o anchetă pentru omor calificat, dar aceasta a fost reclasificată în omucidere, deoarece elementele nu permiteau stabilirea premeditării, potrivit Parchetului.

Un nou caz de femicid în România. Un bărbat este acuzat că și-a înjunghiat soția în piept după un conflict spontan
Un nou caz de femicid în România. Un bărbat este acuzat că și-a înjunghiat soția în piept după un conflict spontan
Un bărbat de 46 de ani din Mihăilești, județul Giurgiu, este cercetat pentru femicid, după ce și-a înjunghiat soția în piept, în urma unui conflict spontan. Femeia nu a mai putut fi...
Drone neidentificate au survolat o bază militară din nord-estul Franței. Autoritățile au întărit de urgență măsurile de securitate
Drone neidentificate au survolat o bază militară din nord-estul Franței. Autoritățile au întărit de urgență măsurile de securitate
Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în weekendul trecut deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franței, a declarat joi, 25...
