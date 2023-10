Mesaje pline de disperare transmise de românii din Fâșia Gaza. „Vă rog din tot sufletul. Nu ne interesează politica, ne interesează să trăim” AUDIO

Sute de persoane care au cetățenie română sau palestiniano-română se află în prezent în Fâșia Gaza.

Oamenii fac apeluri disperate către autorități și imploră să fie scoși din zona de conflict, potrivit romania.europalibera.org.

„Noi murim în fiecare moment… noi murim. Zilnic auzim vești rele că a murit câte o rudă, câte o cunoștință, câte un copil. Acum a murit o rusoaică de lângă noi. Noi nu știm din moment în moment dacă mai trăim”, a declarat un medic, palestinian cu cetățenie română și care locuiește, în mod normal, în România, scrie sursa citată.

Se afla cu soția într-o vizită la rude, în Gaza, iar războiul i-a prins acolo, alături de doi din cei trei copii.

„Pe noi nu ne interesează politica. Pe noi ne interesează să trăim, nu mă interesează cine bate pe cine, cine a bombardat, cine a tras în cine. Noi suntem oameni ai medicinei, noi suntem oameni care vor să trăiască. Vrem pace! Nu ne interesează de nici o politică, nici a lor, nici a noastră!”, spune doctorul.

Vocea soției se aude lângă: „Este un apel, un apel disperat, un apel umanitar disperat să ne evacuați. Vă rugăm foarte frumos”, intervine și femeia, româncă.

„Vă rog din tot sufletul, vă rog. Ministerul Afacerilor Externe, vă rog!, domnule Președintele României, domnule Iohannis, vă rog!, domnule prim-ministru, vă rog!, doamna ministru de Externe, vă rog din tot sufletul – vedeți ce puteți face cu noi”, revine medicul cu un nou mesaj.

Descriu viața pe care o au acolo.

„Trimitem fetele să stea la rând pentru o pâine, pentru că, la noi, cozile la care stau fete durează mai puțin. Vă dați seama: pentru a cumpăra 20 de pâini sau 10 pâini, trebuie să stea de la ora 6:00 până la 12:00 sau 13:00 – asta pentru că e fată, că dacă era bărbat sau băiat, stătea de la 06:00 de dimineața până la 18:00, deci treaba este foarte nasoală”, povestește medicul.

„Dacă vă spun că de trei, patru zile nu sunt spălat”.

Și nu sunt singurii.

„Tot fugim dintr-un loc în altul, dar nu știm exact unde”, povestește altcineva.

Mesajele audio pot fi ascultate aici:

Români în Gaza

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat recent că sunt aproximativ 350 de români în Fâşia Gaza, dintre care circa 250 au solicitat repatrierea în România, implicându-se şi el în acest demers. Aproape 2.200 de români au fost aduşi acasă, din Israel, după izbucnirea conflictului, a mai anunţat prim-ministrul.

”În primul rând, am avut o comunicare directă cu prim ministrul Israelului, după atacul terorist făcut de către o organizaţie teroristă, Hamas, asupra Israelului şi am convenit împreună această vizită. Era într-un fel normală, noi avem de 75 de ani neîntrerupt relaţii diplomatice cu statul Israel. Mai mult, era, cred că evident pentru toată lumea, extragerea a aproape 2.200 de români care se aflau în pelerinaj, s-a făcut şi cu ajutorul autorităţilor israeliene. Plus că mai avem în jur de 350 de români în Fâşia Gaza şi vreo 250 au solicitat deja celulei de criză, prin Ministerul de Externe, repatrierea în România”, a declarat marţi seară, Marcel Ciolacu, la România TV, după vizita în Israel.

Întrebat dacă există vreo perspectivă de evacuare a acestor oameni într-un termen rezonabil, Marcel Ciolacu a explicat că o echipă internaţională lucrează la aceasta.

”În acest moment este o echipă internaţională care lucrează acest lucru, normal că m-am implicat şi eu şi a fost unul dintre punctele pe agenda de zi. Chiar i-am mulţumit domnului prim-ministru. Vă daţi seama că are o presiune internă de răzbunare în acest moment, ca şi om politic, dar a dat dovadă încă o dată de experienţă şi maturitate şi se încearcă încă calea dialogului. Sunt şi aproape 200 de ostatici pe toate naţionalităţile. Am avut şi o discuţie în privat cu Domnia Sa, ne-a prezentat şi nişte imagini groaznice şi greu de descris a ceea ce s-a întâmplat cu acum câteva zile”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat dacă există vreun ostatic român sau de origine română, premierul a răspuns negativ.

”Nu există. Nu există o astfel de informaţie. În schimb, am avut întâlnire cu două familii care avea o soră şi un copil care sunt de origine română, având bunicii din România. Ambele familii aveau ostatici în acest moment şi mi-au prezentat chiar filmuleţe trimise de către terorişti. Este o emoţie foarte mare şi cred că era dat de datoria noastră să avem această solidaritate cu Israelul. Chiar dl. prim-ministru a spus că ne consideră nişte fraţi”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Persoane cu cetățenie română decedate în Israel

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, în contextul situaţiei de securitate din Statul Israel şi Fâşia Gaza, precizăm că autorităţile israeliene au informat cu privire la decesul a încă unei persoane cu dublă cetăţenie, israeliană şi română, cu domiciliul în Statul Israel. Astfel, până la acest moment, potrivit informaţiilor transmise de către autorităţile israeliene, cinci persoane cu dublă cetăţenie israeliano-română, cu domiciliul în Statul Israel, au decedat, şi o persoană este notificată ca fiind ostatic în Fâşia Gaza, a mai precizat MAE.

Potrivit comunicatului de presă al MAE, „până la acest moment, Ambasada României la Tel Aviv şi Consulatul General al României la Haifa nu au recepţionat solicitări de sprijin consular privind dispariţia sau decesul altor cetăţeni români în Statul Israel şi menţin în permanenţă contactul cu autorităţile israeliene”.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a precizat, sâmbătă, în contextul situaţiei de securitate din Statul Israel şi Fâşia Gaza, că potrivit informaţiilor furnizate de către autorităţile israeliene, unul dintre cetăţenii cu dublă cetăţenie, israeliană şi română, cu domiciliul în Statul Israel, semnalat iniţial pe lista persoanelor dispărute, este ostatic în Fâşia Gaza.

