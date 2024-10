Adriean Videanu și soția sa sunt pensionarii români prinși cu bijuterii de peste jumătate de milion de euro pe aeroport la Munchen

”Pensionarii” români opriți pe aeroportul din Munchen cu bijuterii de 650.000 de euro pe care nu le-ar fi declarat sunt fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, și soția sa.

Videanu a confirmat pentru G4Media că a fost controlat de un vameș de pe aeroportul german și a spus că ”eram în tranzit din Elveția spre România”.

Informația despre doi pensionari români opriți la München a fost publicată în premieră de Digi24, care nu a dat, însă, și numele celor doi.

Fostul ministru al Economiei a declarat pentru G4Media că a fost vorba despre ”o neînțelegere cauzată de faptul că nu am știut legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România, țara unde am rezidența fiscală”.

Videanu a mai afirmat că era vorba despre un colier pentru soția sa și un ceas, ambele cumpărate din Elveția și care erau în ambalaje, cu toate facturile aferente.

”Vameșul a susținut că trebuie să plătesc în Germania atât taxele, cât și TVA, și până la plata tuturor sumelor ei au reținut bijuteriile. Am plătit taxele cerute, dar le-am comunicat că voi contesta administrativ decizia, pentru că eu cred că e normal să plătesc TVA acolo unde am reședința fiscală, adică în România”, a mai spus Videanu.

Ads