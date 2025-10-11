Cât câștigă un român în Germania, împreună cu soția: "Nu mai e ce a fost acum 15 ani / Aici nu ești fericit, degeaba faci atâția bani” VIDEO

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 09:43
844 citiri
Germania - FOTO: X@gisipen

Un tânăr român care s-a stabilit în Germania, împreună cu soția și cu cei cinci copii ai lor, a dezvăluit câți bani câștigă în fiecare lună din cele două salarii și din alocațiile primite pentru copii.

Tânărul român se declară dezamăgit și anunță că ar dori să plece din Germania într-o altă țară occidentală, informează Libertatea.

„Vreau să vă demonstrez un pic că nici Germania nu mai este ce a fost acum 10-15 ani. Noi suntem șapte persoane, cinci copii. Astăzi am luat salariile, au intrat alocațiile. Facem un calcul”, a spus Andrei, pe TikTok, numărând bancnotele, una câte una, pe masă.

Întreaga familie câștigă, în total, 6.400 de euro pe lună. Andrei câștigă 2.900 de euro, soția sa, Angelica, 2.500 de euro, iar copiii lor primesc 1.000 de euro din alocații.

„Bani vin mulți, că muncim. Venitul e mare, dar la sfârșitul lunii, când tragi linie, nu mai rămâne aproape nimic”, spune Andrei.

Tânărul român prezintă apoi și cheltuielile lunare: 1.100 de euro chiria, pentru o casă de 240 mp care are curte și garaj, 350 de euro curentul electric, 100 de euro asigurarea la mașină, 450 de euro rata la mașină, 200 de euro abonamente de internet și telefon, 500 de euro bani pentru masă copii la grădiniță/școală, 1.500 de euro mâncarea, 100 de euro apa, 250 de euro țigările, 300 de euro pentru Nebelkosten (utilități), 360 de euro creditul lunar, 300 de euro motorina, 200 de euro bani de buzunar pentru copii.

„Au mai rămas 700 de euro. Ăștia, pe lună, zboară ușor (…) Efectiv, am ajuns în Germania să muncim ca să trăim. Așa că va trebui, cât de curând, să lăsăm țara asta și să mergem într-o țară unde muncim ca să fim fericiți. Aici nu ești fericit, degeaba faci atâția bani”, recunoaște Andrei.

