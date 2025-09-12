Tragedia de pe râul Natisone. Familiile tinerilor români luați de ape în Italia cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro. "Suferinţa părinţilor a fost amplificată de agonia prelungită"

Familiile celor trei tineri români morți pe 31 mai 2024, după ce au fost luați de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine, din nord-estul Italiei, au cerut în instanță despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne și de la Agenția Regională de Coordonare a Sănătății, pentru prejudiciile financiare și morale create după decesul Biancăi Doroș, Patriziei Cormos și al lui Cristian Molnar.

Avocatul familiilor celor trei tineri, Maurizio Stefanizzi, a intentat o acțiune civilă în cadrul procesului penal împotriva celor trei pompieri și a operatorului medical Sores, care sunt acuzați că au întârziat aproape o oră intervenția pentru salvarea românilor din mijlocul puhoaielor, relatează rainews.it.

Potrivit avocatului, prejudiciul implică răspunderea solidară a funcționarului public și a instituției din care fac parte, care pentru pompieri este Ministerul de Interne, iar pentru asistenta medicală Sores este Agenția Regională de Coordonare a Sănătății, ARCS.

„Suferința părinților a fost amplificată de agonia prelungită. Tinerii au murit înecați după ce au așteptat mai mult de 40 de minute ajutorul, iar familiile au trăit aceste momente interminabile de suferință aproape în direct la televizor. Acest lucru le-a provocat traume psihologice și mai profunde”, potrivit avocatului Stefanizzi, citat de rainews.it.

Sursa citată precizează că pentru familia Cormos s-a solicitat o sumă totală de 1.269.000 euro, pentru familia Doroș 1,2 milioane de euro și pentru familia Molnar 1.243.000 de euro, rezultând o sumă totală de 3.700.000 euro. Daunele au fost calculate în conformitate cu un tabel național unic și cu jurisprudența relevantă.

Ads

Judecătorul de instrucție preliminară din Udine, la cererea avocatului apărării Maurizio Miculan, dispusese deja judecarea imediată a operatorului Sores de serviciu la data de 31 mai 2024, acuzat în special de întârzierea activării serviciului de salvare cu elicopterul și de nefolosirea liniei telefonice de urgență pentru a solicita asistență pentru intervenție, mai relatează sursa citată.

Potrivit aceleași surse, procesul este programat pentru 17 noiembrie în fața judecătorului Mauro Qualizza, care va judeca singur.

Operatorul Sores va fi judecat separat de ceilalți trei inculpați, care lucrează cu toții la Centrul de operațiuni al sediului provincial al pompierilor din Udine. Dacă cele două cazuri nu vor fi unite, cei trei pompieri, reprezentați de avocații Buonocore și Mangoni, vor compărea în fața instanței pe 2 decembrie, mai relatează rainews.it.

În 31 mai 2024, Patrizia Cormos, Bianca Doroș și Cristian Molnar și-au pierdut viața, după ce au fost luați de o viitură bruscă pe râul Natisone. Cei trei tineri se aflau pe malul apei, în localitatea Premariacco, din nord-estul Italiei. Ei își parcaseră mașina pe un drum din apropiere și merseseră pe malul apei, sub Podul Roman. La un moment dat, nivelul apei a început să crească brusc, iar în câteva minute tinerii au fost înconjurați de ape. Atunci, Patrizia a sunat la 112, cerând ajutor. Pompierii au ajuns la ei abia după mai bine de jumătate de oră de la primul apel, în condițiile în care tânăra mai apelase de două ori cerând disperată ajutor și trimițând operatorului datele cu locul în care se aflau. Un alt apel a fost făcut și de două persoane aflate într-o zonă sigură, care au sesizat pericolul iminent în care se găseau cei trei tineri.

Ads

Tinerii au fost înconjurați complet de ape și, pentru a face față curenților puternici ai apei, s-au îmbrățișat. Din păcate, în momentul sosirii echipelor de pompieri și a elicopterului, aceștia nu au mai putut fi salvați, din cauza curenților extrem de puternici și a debitului crescut al râului. Potrivit datelor de la momentul tragediei, debitul râului a crescut de la 20 de metri cubi pe secundă la 135 de metri cubi pe secundă într-un timp foarte scurt, iar cei trei tineri români au pierit înghițiți de ape.

Trupurile neînsuflețite ale celor două fete, Bianca Doroș și Patrizia Cormos, au fost găsite după două zile, aval de mica plajă unde cei trei prieteni au fost luați de viitură, de-a lungul malurilor aflate la 700-1000 de metri distanță, sub podul Orsaria. Trupul lui Cristian Molnar a fost găsit aproape o lună mai târziu, sub o stâncă, în interiorul unui tunel acoperit cu crengi. Zona fusese deja căutată, dar era dificil să se intre din cauza nivelului crescut al apei din interior. Cadavrul a fost descoperit după ce nivelul apei a scăzut.

Ads

Conform informațiilor furnizate de presa italiană la vremea respectivă, trupul neînsuflețit nu se afla foarte departe de Podul Roman din Premariacco, unde tinerii au fost prinși de inundațiile râului și de unde au început să ceară ajutor. Cristian Molnar a fost căutat fără încetare, acțiune la care au participat chiar membrii familiei tânărului, împreună cu fratele său, Petru Radu, care a fost zi și noapte alături de căutători pe malul râului Natisone, în speranța că își va găsi fratele în viață.

Ads