Doi români, răniți în urma prăbușirii turnului medieval din centrul Romei. Ce informații deține Ministerul de Externe al României VIDEO

Autor: Mihai Diac
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 18:23
373 citiri
Turnul care s-a prăbușit - FOTO Facebook, Roma Aeterna, 3 noiembrie 2025

Doi români se numără printre persoanele rănite în urma prăbușirii turnului medieval Torre dei Conti, aflat în centrul istoric al capitalei Italiei, Roma.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a precizat că unul dintre românii răniți are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani.

„Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât și la fața locului unde situația este încă critică și muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenți pentru asistența consulară și comunicarea cu autoritățile italiene", a transmis MAE.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că "prin intermediul Consulatului General al României la Roma (CG Roma) s-a autosesizat în urma prăbușirii parțiale, la data de 3 noiembrie 2025, a unei clădiri aflate în curs de reabilitare, situată în centrul orașului Roma".

Reprezentanții CG Roma și atașatul de Interne al MAI în Italia "au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații cu privire la cetățenia, identitatea și starea de sănătate a persoanelor afectate, precum și circumstanțele producerii incidentului".

Autoritățile italiene au informat că un muncitor, cetățean român, a fost rănit ușor, fiind transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate. În prezent, acesta se află în afara oricărui pericol.

Un al doilea cetățean român a fost afectat de prăbușirea parțială a clădirii în care lucra. Acesta este conștient și comunică cu autoritățile italiene, care fac eforturi pentru a-l extrage din zona afectată, operațiunea fiind în curs de desfășurare.

MAE precizează că un consul din cadrul CG Roma se află la locul accidentului, asigurând comunicarea cu autoritățile italiene și fiind pregătit să acorde asistență consulară.

Un alt consul din cadrul oficiului consular român s-a deplasat la unitatea medicală unde a fost transportată cea de-a doua persoană de cetățenie română.

"Consulatul General al României la Roma continuă dialogul cu autoritățile locale, menținând acest subiect în atenție prioritară, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația va impune", precizează MAE.

