Vasile, un tânăr de origine română, în semifinala concursului Mister Italia: ”Mă îngrijesc folosind creme și mergând la coafor regulat”

Un tânăr de origine română, rezident în Cles, localitate din regiunea Trentino-Alto Adige, este printre cei 95 de pre-finaliști ai concursului Mister Italia, competiție care a fost trambulina multor participanți către lumea showbiz-ului.

Vasile Ionel Timiș, în vârstă de 24 de ani, pasionat de bodybuilding, își propune astfel să se facă remarcat.

Despre acest moment special din viața lui, Vasile mărturisește:

„A fost întotdeauna o dorință mare de-a mea să particip la un reality show, dar nu am făcut niciodată pasul. La un moment dat m-am întrebat cum aș putea să ajung acolo și mi-am dat seama că trebuie să încep de la bază. Așa că, atunci când am avut ocazia să mă înscriu la Mister Italia, am decis să fac asta”, a mărturisit Vasile într-un interviu pentru Corriere della Sera.

În ciuda susținerii familiei, mai ales a mamei sale care îi spunea adesea „ești un băiat frumos, te descurci și cu social media, așa că trebuie să găsești un mod de a te face remarcat”, Vasile a primit și reacții mai puțin entuziaste din partea prietenilor și, din nefericire, și critici legate de originile sale românești. Cu toate acestea, nu s-a lăsat descurajat: „Din nefericire au fost niște critici, din cauza originilor mele românești, dar știam că vor fi și nu le-am luat în considerare”, a declarat tânărul.

În ceea ce privește aspirațiile sale, Vasile speră să ajungă în primii 40 și să se poată lupta pentru diversele titluri care sunt în joc, nu doar pentru cel mai prestigios – Mister Italia.

În privința rutinei sale, a spus că se antrenează intens de patru ori pe săptămână, mâncând sănătos și beneficiind de sfaturile unui antrenor personal, scrie rotalianul.ro care citează Corriere della Sera

„Este fundamentală imaginea pe care o transmiți. Mă îngrijesc întotdeauna, folosind creme și mergând la coafor regulat. M-am ocupat mereu de corpul meu și de imaginea mea”, afirmă el.

Cât despre viața personală și profesională, Vasile lucrează ca muncitor la Ebara, o companie de instalații industriale, și este foarte mulțumit de jobul său.

