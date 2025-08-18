O prestigioasă universitate românească se extinde până în Italia. Cursurile vor fi predate în limba engleză

O universitate din Cluj-Napoca a anunțat că își deschide o nouă filială tocmai în Italia, în orașul Novara. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a transmis luni, 18 august, că noua extensie va oferi cursuri de Medicină în limba engleză, iar o mare parte din cadrele didactice predau deja în această limbă.

Una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ medical din Europa Centrală și de Est, UMF Cluj-Napoca are deja 3.300 de studenți internaționali, dintr-un total de 9.000 de studenți.

Italia se confruntă în prezent cu un deficit semnificativ de personal medical, determinat de îmbătrânirea populației, pensionarea unui număr mare de medici și migrația tinerilor specialiști. Conform datelor oficiale, aproximativ 53% dintre medicii italieni au peste 55 de ani, urmând ca în următorii ani să se pensioneze aproximativ 100.000 de medici. Sistemul de îngrijiri primare are doar 89 de medici de familie la 100.000 de locuitori, mult sub media altor țări europene precum Germania (167) sau Franța (155). Extensia UMF „Iuliu Hațieganu” la Novara va răspunde acestei nevoi reale prin formarea unei noi generații de medici bine pregătiți, se arată într-un comunicat de presă al universității clujene.

Studenții care vor urma acest program de studiu vor beneficia de expertiza cadrelor didactice ale UMF „Iuliu Hațieganu”, dintre care peste 330 predau deja la programul de studiu Medicină în limba engleză. Raportul optim cadru didactic–student (1:4,2) asigură o pregătire individualizată și de calitate, spun reprezentanții universității.

Ads

„Extinderea activității noastre în Italia reprezintă o oportunitate unică de a consolida prestigiul UMF „Iuliu Hațieganu” pe plan internațional și de a răspunde unei nevoi reale din sistemul de sănătate italian. Acest program de studiu se adresează tuturor celor care își doresc să studieze medicina, indiferent de țara din care provin. Inițiativa noastră reflectă angajamentul nostru pentru performanță academică, cercetare de excelență și responsabilitate socială, dar și încrederea pe care o avem în calitatea programelor noastre educaționale”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, Rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Pentru anul universitar 2025-2026, peste 3.000 de candidați internaționali din peste 80 de țări au concurat pentru cele 605 locuri disponibile la programele de licență cu predare în limbile franceză și engleză, în domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie. Cei mai numeroși aplicanți provin din Franța, Germania, Italia, Elveția, Suedia, Belgia, Grecia, Israel, Maroc, Tunisia, India și Algeria.

Ads

Facultatea de Medicină din cadrul universității clujene oferă deja două programe de studiu pentru studenții internaționali – Medicină în limba franceză și Medicină în limba engleză.

Novara, al doilea oraș ca mărime din regiunea Piemont, după Torino, este o localitate cu peste 105.000 de locuitori, situată strategic la 45 km de Milano și 35 km de Lago Maggiore. Dispune de o infrastructură medicală solidă, cu 9 spitale, săli moderne de curs și seminarii, laboratoare, spații pentru lucrări practice și facilități sportive, se mai arată în comunicatul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Ads