Cum și-au folosit doi români din Marea Britanie copiii pentru a fura din magazine. „Este de-a dreptul rușinos”

Un cuplu de români din Regatul Unit a fost condamnat pentru furt repetat de haine și accesorii de designer, după ce și-a implicat și copiii în activități.

Cei doi români au reușit să evite închisoarea cu executare din cauza responsabilităților familiale.

Iosif Grancia și Ana-Mirabella Grancia și-au pus copiii (ambii sub 10 ani) să fure pulovere, genți și alte articole în valoare totală de peste 1.700 de lire sterline din magazine de lux, potrivit liverpoolecho.co.uk.

În timpul unui furt din 15 iunie, românul a fost observat pe camerele de supraveghere dintr-un magazin luând încălțăminte și un tricou pe care le-a pus într-o geantă,â și a dat-o unuia dintre copii, în timp ce soția sa pleca din magazin cu celălalt copil.

După două luni, suspecții s-au întors la același magazin Nike, alături de cei doi minori. Ei au fost văzuți pe camere în timp ce dădeau obiecte furate către cei mici.

În aceeași zi, suspecții au intrat în magazinele Tommy Hilfiger și Coach și au furat pulovere și o geantă de mână în valoare totală de peste 470 de lire sterline, folosindu-și copiii pentru a comite faptele.

În timpul investigațiilor a reieșit că Iosif Grancia avea antecedente pentru furt și manipularea bunurilor furate în Irlanda și Germania, unde primise anterior pedepse cu suspendare.

În fața Curții Magistratelor din Chester, cuplul a recunoscut 4 infracțiuni de furt.

Ana-Mirabella a primit 4 luni de închisoare cu suspendare pe 18 luni, iar Iosif 6 luni cu suspendare pe 18 luni. Cei doi au mai fost obligați să plătească 500 de lire daune.

„Aceasta a fost o intenție deliberată de furt, implicând copii, ceea ce este de-a dreptul rușinos. Ați furat haine de designer de mare valoare. Dacă sunteți săraci, există magazine de caritate de unde puteți obține haine fără a fura. Deși aceste fapte depășesc pragul de închisoare, am suspendat sentința datorită responsabilităților familiale, însă orice recidivă va duce sigur la executarea pedepsei”, a spus judecătorul.

Iosif are 15 condamnări anterioare, inclusiv pentru infracțiuni de furt și manipulare a bunurilor furate. El a primit pedepse cu suspendare în 2020 și 2021, pentru infracțiuni în Irlanda și Germania.

