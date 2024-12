Români filmați când pârleau porcul pe stradă, în Marea Britanie. Reacția unui deputat AUR: "Da, e Crăciunul! Respect pentru tradițiile românești" VIDEO

O familie de români a fost filmată când pârlea porcul pe stradă, în fața casei din Marea Britanie în care locuiesc. Clipul a fost pus pe Twitter de un activist britanic anti-imigrație, apoi a fost distribuit de un cont care promovează intens propagandă rusească. Așa a ajuns în atenția deputatului AUR Dan Tănasă, care a comentat spunând că tot este în regulă.

Clipul original a fost publicat pe Twitter în Ajunului Crăciunului, cu descrierea „Liverpool. Comportament normal pentru lumea a treia”. Filmarea are deja peste 1,5 milioane de vizualizări. Se aude că oamenii din filmare vorbesc românește. Porcul este pus pe o masă de lemn, pare că a fost deja pârlit și acum este curățat. Totul se întâmplă într-o zonă rezidențială, pe stradă, între mașini. Casele par să fie genul de locuințe muncitorești construite în marile orașe industriale din Marea Britanie la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX.

Clipul a atras atenția unui influencer pro-rus de pe Twitter, care l-a redistribuit pe contul lui cu peste jumătate de milion de urmăritori. Prin această cale a ajuns să fie văzut și de deputatul AUR Dan Tănasă. Acesta a comentat ieri, de Crăciun, „Da, este Crăciunul! Respect pentru tradițiile românești.”

