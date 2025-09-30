„Lovitură” pentru românii din UK. Ce pregătește guvernul de la Londra: „Nu mai umblă câinii cu covrigi în coadă pe aici”

Guvernul britanic propune condiții mai stricte pentru ca imigranții, inclusiv cei ajunși legal pentru muncă, să obțină drept de ședere permanentă. Astfel, românii de acolo ar trebui să dovedească o contribuție la viața comunității, trebuie să vorbească engleza la nivel avansat, să aibă cazierul curat și să dovedească implicarea în activități de voluntariat, a anunțat ministrul britanic de interne, la congresul Partidului Laburist, din care face parte.

Măsura face parte dintr-un pachet mai larg pentru reducerea imigrației, care include și propunerea de a extinde perioada necesară pentru a solicita rezidența permanentă de la 5 la 10 ani. O consultare publică asupra acestor schimbări a fost lansată în mai. Potrivit laburiștilor, politica trasează o diferență față de pozițiile mai dure ale altor formațiuni, precum partidul de extremă-dreapta Reform UK, la demonstrațiile căruia a participat și George Simion, liderul AUR, luna aceasta, în ciuda faptului că se proclamă „suveranist”.

Ziare.com a luat legătura cu Ciprian Vîrlan, jurnalist român și cadru medical în Marea Britanie, pentru a ne explica în ce fel vor fi afectați concetățenii noștri de noile reguli puse în dezbatere publică.

„Este o lovitură pentru unii, pentru că, în acest moment, foarte mulți cetățeni europeni, deci inclusiv cetățeni români, veneau în Marea Britanie și accesau foarte ușor ajutoare financiare, fiind o practică acest tip de sprijin. Toate aceste sisteme au fost promovate de Marea Britanie, iar apoi au fost scăpate de sub control.

Dacă tu, vreme de cinci ani, puteai să stai la „pre-settled” (n.r. pas birocratic înainte de rezidența permanentă) și să aplici la astfel de beneficii chiar dacă aveai un loc de muncă sau studii superioare, acum nu mai poți face acest lucru în acei cinci ani; trebuie să dovedești Guvernului că te descurci fără să ai vreun sprijin financiar. Dacă înainte era suficient doar să dovedești că erai aici, acum trebuie să dovedești că, în cei cinci ani, te-ai gospodărit singur și n-ai avut nevoie de sprijinul guvernamental,” a explicat acesta.

Limba engleză la nivel avansat. Ciprian Vîrlan: „Dacă vor fi teste Cambridge, să fim siguri că majoritatea cetățenilor români le vor pica”

O altă problemă pentru românii din Marea Britanie ar putea fi obligația de a cunoaște limba engleză la nivel avansat pentru a obține drept de ședere permanentă.

„E greu de spus cât de mult reușesc să învețe cetățenii români limba engleză aici. Persoanele mai tinere, da, poate au această dorință, pentru că, la un moment dat, poate își vor dori să ocupe o funcție de top. Dar să nu uităm de majoritatea românilor care vin și lucrează în Marea Britanie: ei au, cel mult, studii medii. Pentru aceștia, e greu de spus în ce măsură reușesc să învețe o limbă străină, mai ales la un nivel avansat.

Este foarte interesant de văzut ce tip de teste vor fi date de către autorități, pentru că, dacă vor fi teste Cambridge, să fim siguri că majoritatea cetățenilor români le vor pica. E greu de crezut că un cetățean cu bune intenții, care lucrează șase zile pe săptămână făcând muncă grea, mulți fiind în construcții, ar mai avea timpul sau dispoziția pentru a învăța limba engleză la un nivel avansat. În plus, cursurile sunt extrem de scumpe,” a explicat acesta.

Ciprian Vîrlan: „Ideea de voluntariat este aruncată cu dispreț către cetățenii care vin, muncesc, plătesc taxe și susțin economia Marii Britanii”

Ciprian Vîrlan a comentat în termeni duri propunerea ca persoanele care aplică pentru drept de ședere permanentă să fie nevoite să facă voluntariat.

„Ideea de voluntariat mie mi se pare o prostie; este suficient că venim și muncim în această țară. Eu lucrez 12 ore pe zi într-un spital și mi-ar fi foarte greu să îmi mai găsesc timp să fac voluntariat. Clar, românii nu vor agrea această idee a voluntariatului, având în vedere că oricum muncim destul de greu pe aici și suntem tratați cu dublu standard. Mai sunt și tensiunile dintre partidul lui Nigel Farage (n.r. Reform UK) și Partidul Laburist, iar imigranții au devenit principala problemă.

Ideea de voluntariat este aruncată cu dispreț către cetățenii care vin, muncesc, plătesc taxe și susțin economia Marii Britanii. Să fim serioși: este adevărat că în Marea Britanie există o cultură în privința voluntariatului, dar nu mai trăim acum 30–40 de ani, când oamenii își permiteau să facă asta, ținând cont de costul vieții. Astăzi, pe aici, voluntariat fac mai degrabă persoanele vârstnice, din dorința de a-și mai umple timpul. Dar când lucrezi șase zile pe șantier, mai poți merge să faci voluntariat?” a mai spus acesta.

Cât de rentabil mai este să te muți în Marea Britanie?

Potrivit lui Ciprian Vîrlan, Marea Britanie nu mai prezintă interes pentru mulți români alături de care se află în contact, violența extremei drepte și costul ridicat al vieții fiind principalele motive.

„În general, Marea Britanie nu mai este rentabilă. Eu vorbesc astăzi cu cetățeni români care au venit în perioada când, în Regatul Unit, se intra cu buletinul; au plecat în timpul pandemiei și spun că nu își mai doresc să se întoarcă. În acest moment, oricum, se poate veni doar cu viză de turist, de muncă sau de student. În cazul în care termini studiile și vrei să rămâi în Marea Britanie, mai ai opțiunea doar pentru până la doi ani de ședere, dar trebuie să aplici iarăși pentru viză. Deci procedura a devenit extrem de complicată, iar cu această dispută politică a laburiștilor și Reform UK am putea vedea, în următorii ani, până la alegerile din 2029, situații tot mai absurde în privința imigranților.

Nu mai umblă câinii cu covrigi în coadă pe aici… nu mai umblau ei de multă vreme. În acest moment, românii nu mai aleargă să vină în Marea Britanie. Pe lângă nevoia de viză, există această ură a extremei drepte care se reflectă în întreaga societate. Nu se face diferența între imigranții care vin pentru a munci și cei care veneau pentru a obține beneficii sociale, iar aici principala vină este a guvernului. Pentru ei, suntem același tip de imigranți.

Nici nu știm ce reguli noi ar mai putea apărea. Momentan, în dezbatere publică, se află propunerea ca perioada de pre-settlement să se extindă la 10 ani. În orice caz, din punct de vedere al costului vieții, nu mai merită, în niciun caz, venirea în Marea Britanie. Pe aici, imigranții români care au prins trenul vechi o duc bine și sunt poate încă din anii ’90; acum mai au puțin și ies la pensie. Dar până și ei trag tare pentru a obține pensia și apoi să plece,” a concluzionat jurnalistul român.

